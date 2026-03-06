Sci alpino, Alberto Maria Florean accede alle finali nazionali

Savona. Entra nel vivo delle finali nazionali lo sci alpino anche per i giovani atleti.

Alberto Maria Florean, categoria Cuccioli 2 (anno 2014) portacolori del Mondolè Ski Team Artesina, nelle ultime due settimane ha staccato il pass per entrambe le finali nazionali che si terranno, la prima Criterium, a Corno alle Scale, in provincia di Bologna, dal 18 al 22 marzo, seguita subito dopo dalla Finale Giovanissimi a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, dal 24 al 27 marzo.

Il primo pass Alberto Maria lo ha staccato un paio di settimane fa a Bardonecchia con la prova di slalom gigante, mentre la settimana scorsa è stata un’ottima prova di slalom speciale ad Alpe di Mera a garantirgli l’accesso alla finalissima Criterium, dove anche quest’anno, come già lo scorso a Livigno, i giovani atleti si cimenteranno anche nella prova dello Ski Cross.

È continuato il trend positivo domenica 1 marzo, dove Alberto Maria Florean è salito sul podio in entrambe le gare sulle nevi di Lurisia.

Per concludere alla grande la stagione, “AM1” sarà al cancelletto di partenza dell’iconica gara “Uovo d’Oro” sulle nevi del Sestiere il 29 marzo.

La pista sarà la famosa Kandahar, dove lo scorso anno si disputò la Coppa del Mondo.