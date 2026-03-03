  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Obiettivo posto fisso

Savona, un posto da messo comunale: vince una donna di 49 anni

Si è concluso l'iter concorsuola iniziato a novembre con la pubblicazione del bando

savona vista veduta dall'alto comune municipio

Savona. Ad avere la meglio sugli agli 137 candidati per il posto da messo comunale è stata una donna di 49 anni. Oggi sul sito del Comune di Savona sono stati pubblicati i risultati della prova orale.

In 8 sono stati ammessi al colloquio, la vincitrice ottenendo all’ultima prova 28 punti ha ottenuto l’unico “posto fisso” in palio, in grado di garantire un contratto a tempo indeterminato da almeno 1250 euro netti mensili più tredicesima.

Si è quindi concluso l’iter concorsuale iniziato a novembre con la pubblicazione del bando da parte del Comune di Savona. Un vero e proprio boom di candidature: sono state ben 140, a fronte di un solo posto disponibile.

Su 140 domande, dopo le prime verifiche da parte degli uffici, due sono state escluse: una per mancato possesso della patente di guida, l’altra per mancato pagamento della tassa di concorso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.