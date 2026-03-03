Savona, un posto da messo comunale: vince una donna di 49 anni

Savona. Ad avere la meglio sugli agli 137 candidati per il posto da messo comunale è stata una donna di 49 anni. Oggi sul sito del Comune di Savona sono stati pubblicati i risultati della prova orale.

In 8 sono stati ammessi al colloquio, la vincitrice ottenendo all’ultima prova 28 punti ha ottenuto l’unico “posto fisso” in palio, in grado di garantire un contratto a tempo indeterminato da almeno 1250 euro netti mensili più tredicesima.

Si è quindi concluso l’iter concorsuale iniziato a novembre con la pubblicazione del bando da parte del Comune di Savona. Un vero e proprio boom di candidature: sono state ben 140, a fronte di un solo posto disponibile.

Su 140 domande, dopo le prime verifiche da parte degli uffici, due sono state escluse: una per mancato possesso della patente di guida, l’altra per mancato pagamento della tassa di concorso.