Savona, spaccio di droga in piazza del Popolo: controlli della polizia locale, tre arresti

Savona. La Polizia Locale di Savona, nel corso dell’anno 2025, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini in merito alla situazione di degrado e insicurezza presso i giardini pubblici di Piazza del Popolo, il Nucleo Sicurezza Urbana e P.G. della Polizia Locale di Savona ha avviato una mirata attività di controllo del territorio.

Nel corso dei primi interventi, effettuati anche con il supporto dell’Unità Cinofila Rey, sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente occultate per eludere i controlli. Alla luce della recrudescenza del fenomeno, è stata avviata un’articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, protrattasi per diversi mesi.

Le attività investigative, svolte anche mediante servizi in borghese, hanno consentito di accertare oltre trenta episodi di cessione di sostanze stupefacenti all’interno dei giardini pubblici, prevalentemente nelle ore diurne, e di procedere ai relativi sequestri. L’indagine ha permesso di individuare nove persone, tra cui alcuni minorenni, dediti in maniera sistematica all’attività di spaccio, rendendo di fatto l’area interessata una stabile piazza di spaccio.

All’esito delle attività e dei previsti interrogatori preventivi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso, nei giorni scorsi, cinque misure cautelari, tutte prontamente eseguite, del divieto di dimora nella provincia di Savona nei confronti di cinque soggetti ritenuti maggiormente coinvolti, di cui due già attualmente sottoposti alla misura della custodia in carcere per altri procedimenti.

Vista l’inottemperanza da parte di tre dei destinatari delle misure, nonché della reiterazione da parte di uno di essi dei reati a lui ascritti, su richiesta della Procura della Repubboica di Savona, il Giudice delle Indagni Preliminari, ha sostituito la misura del divieto di dimora nella provincia di Savona con quella della custodia cautelare in carcere. I tre soggetti sono quindi stati prontamente rintracciati ed arrestati, per poi esser tradotti presso la casa circondariale di Genova Marassi, dagli uomini e dalle donne della Polizia Locale di Savona. L’ultimo dei tre arresti, nella fattispecie, si è concluso, nonostante il tentativo di fuga del destinatario della misura attraverso il tetto dell’alloggio che lo stesso aveva utilizzato nel tentativo di

rendersi irreperibile.

L’operazione condotta “conferma il costante impegno della Polizia Locale nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza urbana, con particolare attenzione ai luoghi pubblici frequentati quotidianamente da cittadini e famiglie, al fine di restituire piena vivibilità e decoro agli spazi urbani”.