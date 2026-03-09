Savona, Silvestri tiene vive le speranze playoff: “Primo posto ormai quasi impossibile ma abbiamo un obiettivo in testa”

Genova. È Marco Silvestri l’MVP del Savona nella vittoria allo scadere contro il Ca de Rissi: il fantasista biancoblù aveva pareggiato il vantaggio iniziale dei genovesi e poi, al 95′, ha messo a segno il pesantissimo rigore del 2-1 che tiene aperte le speranze dei playoff. Lo scontro diretto contro la Praese (al momento a -10, va ridotto lo svantaggio almeno a -7) è fissato per il 12 aprile.

“Avevamo il rammarico della domenica scorsa, perché avevamo fatto una mole di gioco importante e creato tantissime occasioni – dichiara Silvestri -. Alla fine, tra gol annullati e palloni finiti sul palo o sulla traversa, non abbiamo raccolto quello che meritavamo“.

Sul match della “Sciorba”: “Oggi è stata una partita un po’ più sporca, lo sapevamo, anche perché affrontavamo comunque una squadra di alta classifica. Siamo riusciti a vincere lo scontro diretto, siamo contenti e vogliamo dare continuità. Sono tre punti importanti e vogliamo continuare su questa strada”.

“Il Ca de Rissi è una squadra che si chiudeva e lo sapevamo. Rispetto alle altre domeniche abbiamo avuto molte meno occasioni – continua – però con le poche che abbiamo avuto siamo stati bravi e cattivi al punto giusto per trasformarle in gol e portare a casa questa vittoria importante”.

Il Savona ora deve dare continuità per agguantare i playoff: “Noi continuiamo a lavorare. Sappiamo che l’obiettivo del primo posto ormai è quasi impossibile, però abbiamo comunque un obiettivo in testa. Lavoriamo tutti i giorni per cercare di raggiungerlo e ogni domenica proviamo a portare a casa i tre punti”.

Sulle sue condizioni: “Sto bene, l’infortunio a inizio stagione mi ha un po’ rallentato, però sono incidenti di percorso e vanno messi in preventivo. Sto lavorando per tornare al massimo della condizione. Sono contento per la squadra e, a livello personale, sono felice, ma la cosa più importante è portare a casa i tre punti e raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione. L’aspetto personale viene in secondo piano”.