Savona si prepara a festeggiare Nostra Signora di Misericordia, il 18 marzo la tradizionale processione

Savona. La città di Savona e la diocesi di Savona-Noli si preparano a festeggiare la solennità dell’apparizione di Nostra Signora di Misericordia nel 490esimo anniversario (18 marzo 1536).

Mercoledì 18 marzo, giorno della festa patronale, alle 7 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta, nel centro storico, partirà la tradizionale processione votiva, aperta dal crocifisso della Confraternita del Santissimo Sacramento di Stella (frazione Santa Giustina) e animata da don Giuseppe Militello, delegato diocesano alle Confraternite.

La vigilia della festa

In preparazione alla festa patronale mariana si svolgerà il triduo da domenica 15 a martedì 16 marzo: alle ore 16:30 la recita del rosario, alle 17 la preghiera dei vespri e a seguire la messa.

Martedì 17 marzo alle 20 dalla Chiesa San Bernardo partirà la consueta fiaccolata a cura dell’Unione Sportiva Letimbro e della Scuola Primaria Santuario. Insieme alle confraternite diocesane si reciterà il rosario alla prima e all’ottava cappelletta presenti sul cammino verso piazza Santuario. Alle 21 in basilica l’Azione Cattolica e il Servizio per la Pastorale Giovanile diocesano guideranno la veglia di preghiera.

Monsignor Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli e frate minore già attivo nella comunità religiosa di Pecorile, terrà una meditazione sul tema “San Francesco e Maria” nell’ambito dell’800esimo anniversario del transito del “poverello di Assisi”. Il Complesso Bandistico Città di Savona “Antonio Forzano” eseguirà gli intermezzi musicali.

Il giorno della festa

Al corteo sacro parteciperanno il vescovo di Orano (Algeria) monsignor Davide Carraro (Pontificio Istituto Missioni Estere), e la consacrata laica Anna Medeossi, rettrice del Santuario Notre-Dame de Santa Cruz (primo caso di una rettrice di santuari), sempre in Algeria. Entrambi saranno a Savona nell’ambito del progetto di una rete dei santuari del Mediterraneo.

Le messe saranno celebrate alle ore 6, 7, 8, 9:30, 11:30, 16 e 18. La celebrazione eucaristica delle 9:30 sarà presieduta dal vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino. Parteciperanno anche gli stessi monsignor Carraro e Medeossi. Durante la giornata al santuario saranno presenti sacerdoti per le confessioni.

Gli eventi collaterali

Venerdì 13 marzo alle ore 16:30 (ritrovo in piazza del Duomo) il Servizio Educativo del Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina organizza la visita guidata a tema “Una Madre per Savona ricercando nel Museo l’Ar…tè”. Si scopriranno numerose opere pittoriche, scultoree e ceramiche presenti nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, nell’attiguo Chiostro Francescano e negli Appartamenti di papa Pio VII.

Si tratta di un percorso narrativo sull’evoluzione iconografica dell’immagine della Madonna di Misericordia dal ‘400 ad oggi, curato e presentato da Alessandra Folco. Lo scopo è far comprendere i significati e il valore di una ricorrenza molto sentita e vissuta da tutta la comunità civile e religiosa come identitaria. A seguire una degustazione di tè e prodotti della Bottega della Solidarietà. La partecipazione costa 6 €. È obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 3514630101 o all’indirizzo e-mail artecatte@gmail.com. Il progetto grafico della locandina è a cura degli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’I.I.S.S. Ferraris Pancaldo.

Domenica 15 marzo alle ore 15 al Santuario Nostra Signora di Misericordia Silvia Bottaro, storica dell’arte e presidente dell’Associazione Culturale Renzo Aiolfi, terrà una conferenza su “Il Domenichino e le sue opere”, con particolare riguardo al quadro “Presentazione della Vergine al tempio”, sito nella basilica stessa. Martedì 17 marzo dalle ore 15 alle 18 e mercoledì 18 marzo dalle 11 alle 18 il Museo del Santuario sarà aperto al pubblico gratuitamente.