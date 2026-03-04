Savona, scoperta officina meccanica abusiva nella zona PAIP: sequestro da 20mila euro

Savona. Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 marzo, i Nuclei Annonario e Ambientale della Polizia Locale di Savona sono intervenuti nella zona PAIP della città a seguito di accertamenti mirati sul territorio.
L’attività ispettiva ha consentito di individuare un’officina meccanica abusiva, all’interno della quale veniva esercitata attività di autoriparazione in assenza dei prescritti requisiti tecnico-professionali e delle necessarie autorizzazioni amministrative.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, si è proceduto al sequestro delle attrezzature presenti, per un valore stimato di circa 20 mila euro. Contestualmente è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 5.164,57 euro.
L’operazione rientra nell’ambito dei controlli periodici disposti dal Comando per contrastare l’abusivismo commerciale, a tutela dell’ambiente, della sicurezza di consumatori e lavoratori, nonché degli operatori economici che svolgono regolarmente la propria attività nel rispetto delle norme vigenti.