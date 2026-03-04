Savona, Russo sul cantiere sul ponte Santa Rita: “Lavori a rilento, obiettivo è completarli al più presto”

Savona. “Duranti gli scavi sono stati effettuati diversi ritrovamenti, anche relativi all’antico ponte, che hanno richiesto l’intervento della Sovrintendenza. Fino ad oggi, dunque, i lavori sono andati a rilento, perché ogni ritrovamento doveva essere sottoposto all’esame degli archeologi. Attualmente la Soprintendenza sta opportunamente valutando le modalità di tutela rispetto agli ultimi ritrovamenti”.

Il sindaco di Savona Marco Russo fa il punto sul cantiere sul ponte di Santa Rita dopo la riunione tecnica in cantiere con i progettisti, l’impresa, gli Uffici del Comune e l’Assessore Nello Parodi per fare il punto sui lavori e programmare le future azioni, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni: “L’obiettivo di tutti è di riprendere i lavori e completarli al più presto per restituire la strada alla viabilità e ridare ordine alla zona”.

“Dura da molto tempo e sembra fermo – aggiunge Russo -, creando disagi alla viabilità e ai pedoni. Quando si vede un cantiere apparentemente inoperoso sembra che nessuno lo stia curando. Quindi è giusto dare le opportune informazioni di quel che sta succedendo”.

L’opera serve a completare l’allargamento del letto del Letimbro (a valle del ponte era stato fatto anni fa) per ridurre il rischio esondazioni.