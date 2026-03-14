Savona, rissa nella notte in via del Molo: un ferito, indagini della Polizia

Savona. Una rissa nella notte, con una persona rimasta ferita. Sono queste le uniche certezze relative all’episodio che si è verificato pochi minuti prima delle 3, in via del Molo, a Savona.

Stando a quanto riferito, nella colluttazione sarebbe spuntata anche un’arma bianca (probabilmente un coltello).

Nonostante la chiamata al 118 e alle Forze dell’ordine, non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

La persona ferita, infatti, si è presentata autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Palo.

Resta ancora da capire quante persone siano state coinvolte nella rissa e la conferma della presenza dell’arma bianca: proprio in queste ore, sono in corso accertamenti sulla vicenda da parte della Polizia di Stato.

Un episodio di violenza che riporta alla mente l’accoltellamento, con un ragazzo ferito ad un braccio, avvenuto a Villapiana, in via Pisa, all’incrocio con via San Lorenzo, lo scorso 12 febbraio