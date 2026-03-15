Savona, rissa in via del Molo: arrestato un 20enne con l’accusa di tentato omicidio

Savona. Nella giornata di ieri a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un ventenne, di origine domenicana, incensurato, con l’accusa di tentato omicidio in danno di un altro giovane, commesso nella nottata precedente nella zona della Darsena.

L’attività investigativa, condotta dalle Volanti e dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, è stata avviata immediatamente dopo l’aggressione, avvenuta nella notte tra il 13 e 14 marzo, durante la quale un ventiseienne italianoera stato colpito con un coltello. A seguito dell’aggressione il giovane, soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è in prognosi riservata.

Le indagini, sviluppate attraverso una intensa attività investigativa, hanno consentito di individuare il presunto autore del fatto che, all’arrivo delle volanti, si era dato alla fuga. Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire al movente dell’aggressione.

Al termine della attività investigativa il giovane autore del tentato omicidio è stato trasferito in carcere.