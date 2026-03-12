Savona, riqualificazione di piazza Brennero: al via la sistemazione della segnaletica, da settembre gli interventi di urbanistica tattica

Savona. Iniziano lunedì 16 marzo gli interventi di risistemazione di piazza Brennero volti a realizzare un’ampia area pedonale tra l’aiuola grande e i negozi, mantenendo, comunque, la stessa viabilità e mantenendo anche inalterato il numero dei parcheggi.

L’intervento nasce dall’esigenza espressa dai commercianti e dai residenti che hanno chiesto all’Amministrazione di rendere più ordinata e vivibile la piazza. E’ stata dunque elaborata una proposta progettuale che il 15 ottobre dello scorso anno è stata presentata dal sindaco Marco Russo e dall’Assessore Ilaria Becco nel corso di un incontro che si è svolto proprio in piazza Brennero.

Gli elaborati erano stati lasciati negli esercizi commerciali per consentirne la libera consultazione e per favorire il più possibile una discussione allargata. Tutti questi passaggi sono stati seguiti dai consiglieri comunali e dal Comitato di Quartiere che martedì scorso ha organizzato un ultimo incontro nel corso del quale è stato dato il via libera.

“È un progetto molto importante per diverse ragioni – dice il sindaco Russo – Innanzitutto è una ulteriore azione che riguarda Villapiana, un quartiere che richiede da tempo interventi di riqualificazione; in secondo luogo perché è stato costruito con i commercianti e i residenti, che chiedevano un intervento proprio su quella piazza; infine perché è un progetto che coinvolge molti soggetti e, in particolare, i ragazzi e gli insegnanti del liceo e della scuola edile, che concorrono al miglioramento di quello spazio. Voglio ringraziare tutti i soggetti che vi hanno partecipato e il Comitato di quartiere che sa essere sempre presente e attivo rispetto alle esigenze del territorio”.

Il lungo percorso partecipativo ha portato a un riscontro positivo in seguito al quale si è deciso di procedere. L’intervento prevede la realizzazione di 20 parcheggi per moto lungo il perimetro della nuova area pedonale e il ridisegno dei parcheggi per le auto lungo via San Lorenzo, a partire da via Vanini. Complessivamente nel comparto, il numero degli stalli resta sostanzialmente inalterato.

Per quanto riguarda la viabilità, non cambia nulla per chi procede verso la Rusca. Per chi, invece, scende da via Firenze e vuole immettersi in via Verdi, dovrà seguire la corsia tra le due aiuole. Per quanto riguarda la nuova area pedonale che si verrà a creare è prevista l’installazione temporanea di panchine e fioriere per consentire una fruizione immediata, in attesa di sviluppare il percorso di urbanistica che è stato avviato a inizio anno con il liceo scientifico che si trova proprio nella piazza e con la scuola edile.

Il progetto

“Il progetto non solo consente di dare ordine al sistema della sosta, ma ci consente di realizzare una piazza che prima non esisteva – dicono il vicesindaco Elisa Di Padova e l’Assessore Becco – e di farlo attraverso le proposte dei ragazzi che, come già accaduto, ad esempio in via Manzoni, saranno i primi ad appropriarsene e questo elemento accresce il valore del progetto perché oggi la scuola affaccia direttamente su una strada carrabile e non ha spazi da dedicare all’aggregazione e alla socialità. L’incontro con le scuole è stata l’occasione per affrontare temi legati all’educazione civica e all’uso consapevole dello spazio pubblico”.

Alcuni giorni fa alla Sibilla si è tenuto un incontro con otto classi quarte del liceo e con le classi coinvolte della Scuola edile per la progettazione e la realizzazione degli spazi.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale – è il commento di Marcella Campana del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte – che ci ha coinvolti in un progetto che coniuga visione urbana e responsabilità educativa, restituendo centralità alla Scuola come motore di cambiamento e rigenerazione, interna ed esterna: l’intervento su Piazza Brennero si configura come riqualificazione di uno spazio fisico e come occasione per formare cittadini consapevoli, capaci di immaginare e contribuire a trasformare la città, in una continua evoluzione”.