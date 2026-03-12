Savona: raccolta fondi per il piccolo Edoardo, affetto da una rara sindrome

Savona. Non si ferma la macchina solidale per il piccolo Edoardo, un bambino di Savona affetto dalla malattia rara Wiedemann-Steiner. Ad ora sono stati raccolti circa 7.000 euro destinati alle sue cure. Tra le ultime iniziative quella del mercatino organizzato dal Circolo Ricreativo della Bitron, che ha consentito di raccogliere altri 1.000 euro.

“Una cifra che rappresenta molto più di un semplice contributo economico: è un segno tangibile di vicinanza, attenzione e comunità” afferma Giorgio Bonorino, responsabile delle iniziative dell’azienda savonese.

“Questa iniziativa ha assunto un significato ancora più profondo quando abbiamo conosciuto la storia di Edoardo, un bambino di soli quattro anni affetto da una rarissima malattia genetica. Questa condizione impedisce al suo organismo di produrre l’ormone della crescita e comporta gravi conseguenze nello sviluppo”.

Edoardo vive una realtà estremamente complessa: presenta un gravissimo ritardo psicomotorio, non parla, non cammina e non riesce a masticare. Nella sua quotidianità non è autonomo e necessita costantemente dell’aiuto e dell’amore della sua famiglia. E di terapie specialistiche e costose: “Proprio per questo la sua storia ci ha toccato nel profondo. Abbiamo quindi deciso di destinare l’intero ricavato del mercatino a Edoardo e alla sua famiglia, come piccolo ma sincero gesto di sostegno” aggiunge.

“E’ importante fare rete, condividere valori e trasformare piccoli gesti in aiuti concreti. Ogni oggetto venduto, ogni contributo dato e ogni momento di partecipazione hanno reso possibile questo risultato. Un grazie sincero va a tutte le persone che hanno partecipato, acquistato, donato o semplicemente diffuso l’iniziativa. La solidarietà nasce proprio così: dall’impegno di molti che, insieme, riescono a fare la differenza” conclude Bonorino.

(QUI per partecipare alla raccolta fondi)