Savona: passerella di legno in corso Vittorio Veneto: lavori finiti, ma per l’apertura mancano ancora le luci

Savona. Sono finiti i lavori della passerella Rita Levi Montalcini in corso Vittorio Veneto a Savona, ma per l’apertura manca ancora l’impianto di illuminazione che verrà completato nelle prossime settimane.

Venerdì pomeriggio il sopralluogo del sindaco Marco Russo insieme all’assessore Lionello Parodi e il tecnico del Comune.

La passerella è chiusa da molti mesi, poi la necessità di un intervento completo ha comportato tempi più lunghi: “Inizialmente – ricorda il sindaco – il lavoro doveva consistere nella ‘semplice’ sostituzione delle assi ammalorate, quindi il cantiere – iniziato alla fine del ’24 – aveva un termine previsto entro l’estate del 2025. Purtroppo in corso d’opera si è riscontrato che i travi di sostegno dovevano essere interamente sostituiti, quindi questo ha richiesto la predisposizione di una progettazione più complessa e la ricerca di nuove risorse. Tra l’altro, per non intralciare l’attività dello stabilimento balneare sottostante, si è ritenuto opportuno attendere la fine dell’estate per avviare questa seconda tranche di lavori”.

La possibile apertura entro le prossime feste: “Speriamo di aprire entro Pasqua – conclude Russo -. E’ vero che per tanto tempo non abbiamo potuto utilizzare questa splendida passerella, ma è vero anche che con questi lavori ora è completamente rinnovata”.