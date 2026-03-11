Savona, Parodi sul parcheggio di Villa Pizzardi: “Presto un intervento tampone. Intervento risolutivo molto oneroso”

Savona. “A brevissimo partiranno i lavori per sistemare al meglio possibile l’asfalto del parcheggio. E’ una soluzione tampone che avevamo già fatto ma che ogni tanto va ripetuta”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici, del Comune di Savona, Lionello Parodi risponde alle lamentele giunte da parte di alcuni cittadini riguardante il parcheggio di Villa Pizzardi, in via Nizza.

Ricordiamo l’area è di Opere Sociali, ma è in capo al Comune di Savona con una convenzione che viene rinnovata ogni anno: “Abbiamo avviato con Opere Sociali una discussione per valutare un’opera di riqualificazione che permetta di sistemare la questione una volta per tutte – aggiunge l’assessore – noi abbiamo già fatto diversi interventi anche molto costosi, quello definitivo prevede una spesa ben più onerosa. Bisogna tenere conto del fatto che l’area non è di nostra proprietà”.

Il Comune nel frattempo ha già affidato i lavori per fare un intervento nel più breve tempo possibile, per mettere riparo alle buche che si creano ciclicamente.