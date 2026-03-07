Savona, nella sede de “A Campanassa” il convegno in memoria della deportazione femminile nel lager di Ravensbrück

Savona. Rispetto e ricordo, nel giorno della celebrazione dell’universo femminile. Oggi pomeriggio dalle 15.30 e domani nella sede de “A Campanassa”, memoria della storia e della vita dei savonesi, il convegno organizzato dall’Aned di Savona in collaborazione con l’associazione che ha risposto con entusiasmo all’invito di collaborare alla realizzazione, nella propria sede del Brandale, della due giorni a memoria della deportazione femminile e della mostra fotografica realizzata da Renzo Carboni: “Ravensbrück tra scrittura e fotografia” visitabile fino al 14 marzo nelle sue sale prestigiose.

Un incontro profondo per riflettere e non dimenticare: “Il lavoro fatto dai nostri soci in questi mesi con il presidente Simone Falco, straordinario motore delle iniziative savonesi della ‘memoria’ – spiega Giampiero Storti, presidente della Campanassa – è stato intenso e teso a ricordare i drammatici fatti che segnarono la vita di migliaia di italiani e delle loro famiglie famiglie, deportati nei campi di sterminio nazisti o per motivi razziali, o perché in moltissimi antifascisti fecero una scelta politica e personale, quella di sconfiggere in maniera definitiva il regime nazifascista”.

Saranno presenti, tra i relatori, Bruno Maida docente universitario, Federica Tabbò, componente del Consiglio Nazionale dell’Aned, Aldo Rolfi figlio di Lidia Beccaria Rolfi che è stata una delle prime testimonianze che hanno raccontato l’orrore del lager di Ravensbrück e che insieme ad altri familiari racconterano la storia delle loro care.

I lavori saranno conclusi da Ambra Laurenzi Presidente del Comitato Internazionale del Memoriale di Ravensbruck. Poi la giornata di domani: “Domenica 8 marzo – sottolinea Simone Falco – sarà inaugurato il giardino delle rose di Ravensbrück difronte alla Torre del Brandale. Invitiamo tutti i savonesi a partecipare agli incontri e a visitare in settimana la mostra che i nostri soci con il contributo dell’AUSER terranno aperta”.