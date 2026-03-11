Savona, mostra per il 50esimo del Priorato diocesano delle confraternite

Savona. Venerdì 13 marzo, alle 15, negli spazi espositivi del Palazzo Vescovile, in piazza Vescovado 13R, sarà inaugurata la mostra sulle confraternite diocesane dal titolo “Camminare annunciando”, resa possibile grazie alle fotografie gentilmente concesse da Roberto Rossi e dalle stesse confraternite.

L’evento aprirà una serie di appuntamenti in programma nel 2026 per ricordare il cinquantesimo anniversario di costituzione del Priorato Diocesano delle Confraternite, avvenuta il giorno 8 aprile 1976 con decreto dell’allora vescovo monsignor Franco Sibilla.

La data dell’8 aprile è molto significativa per il mondo confraternale: in essa ricorre infatti l’anniversario della seconda apparizione nel 1536 al beato Antonio Botta della Vergine Maria, Madre di Misericordia, che nel suo messaggio menzionò esplicitamente le confraternite per le loro opere di preghiera e carità.

L’allestimento sarà aperto al pubblico fino a sabato 21 marzo dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, con esclusione dei giorni di chiusura di domenica 15 e mercoledì 18 marzo (festa patronale cittadina e diocesana).

Il Priorato rivolge “Un particolare ringraziamento a Roberto Rossi per aver messo a disposizione parte del suo archivio fotografico, alle confraternite diocesane che hanno contribuito ad arricchire la mostra e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione”.