Savona, l’istituto comprensivo Pertini dedica una panchina a Vilma: storica collaboratrice scolastica

Savona. “A Vilma, ovunque andrai sarai per sempre con noi“. E’ questa la frase che hanno voluto dedicare studenti, insegnati e tutto il personale scolastico a Vilma Doglio, scomparsa a 66 anni (il 16 settembre 2025) in seguito ad una malattia incurabile.

Una frase breve ma significativa che è stata dipinta sulla panchina costruita dalle colleghe e colleghi di Vilma a da tutti i “suoi” alunni. Una panchina ricavata dai bancali di legno e poi, successivamente, dipinta di blu.

La panchina è stata posizionata all’ingresso della scuola media Pertini in via Manzoni, dove Vilma lavorava da anni come operatrice socio sanitaria. Appena appresa la notizia della morte tutto il comprensorio scolastico aveva deciso di osservare un minuto di silenzio, proprio in ricordo dell’amata bidella.

“Grazie a tutti, un gesto commovente ma che ci riscalda il cuore – affermano la figlia Carmen e il marito Gianni – sicuramente è felicissima del gesto che avete pensato per lei. Voleva bene ad ognuno di voi”.