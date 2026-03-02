Savona, le parole di Agostino: “Andiamo avanti nonostante le ingiustizie che stiamo subendo”

Un Savona un po’ sfortunato e un po’ sprecone fa 2-2 contro il Legino. Si tratta addirittura del dodicesimo pareggio stagionale. I biancoblù inoltre sono per la prima volta fuori dalla zona playoff nonostante il quarto posto, visto che attualmente la Praese ha un margine di vantaggio di oltre 7 punti sulla Sestrese terza in classifica. Insomma, c’è da vincere e da farlo in fretta. Perché le prestazioni sono esaltanti, ma i punti troppo pochi. Ha commentato la partita Giuseppe Agostino, portiere biancoblù.

Afferma Agostino, riferendosi anche ai due controversi episodi arbitrali: “Nessuno ci sta regalando niente e infatti siamo in questa situazione. Un rigore dubbio agli avversari viene dato, un gol netto nostro invece non viene assegnato. Ci manca quel pizzico di fortuna che non arriva mai. Andiamo avanti su questa strada, creando venti occasioni da gol e passando in vantaggio alla fine ma ci hanno tolto tre punti che meritavamo”.

Ripercussioni sul morale della squadra, secondo il portiere, non ce ne saranno. Agostino infatti dichiara: “Finché avrò la possibilità tirerò avanti la carretta e i miei compagni. Se c’è qualcuno in difficoltà sono pronto a dare una mano, ci aiuteremo tra di noi. Non sono per niente preoccupato riguardo ai miei compagni. Da martedì si riparte e domenica c’è un’altra gara importantissima. Daremo tutto quello che abbiamo”.

La prima occasione per rimettersi in marcia sarà domenica prossima contro il Ca De Rissi. Il Savona deve accelerare come conclude il classe 2002: “Sappiamo che bisogna recuperare. I calcoli li facciamo alla fine, intanto dobbiamo ripartire più carichi che mai. Nonostante le ingiustizie che stiamo subendo, andiamo avanti: il Savona farà di tutto per provare a salire“.