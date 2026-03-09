Savona, ladri in azione in corso Tardy e Benech: rubate grondaie di rame

Savona. Ladri in azione in corso Tardy e Benech a Savona dove alcuni condomini si sono risvegliati con una brutta sorpresa.

Infatti, le grondaie di rame presenti nel cortile interno non ci sono più. Come si vede dalle fotografie, rimangono soltanto i resti rimasti agganciati alle facciate dei palazzi.

Probabilmente i malviventi hanno agito durante la notte, approfittando del buio.

Questo episodio non è isolato. Succedono sempre più spesso furti di rame, un metallo che ha assunto una particolare appetibilità economica. Un anno fa i carabinieri avevano arrestato due 25enni che avevano rubato 1000 kg di cavi di rame e pochi mesi prima un 36enne che forzando il portone d’ingresso nell’officina di una ditta di lavorazioni in metallo aveva portato via 350 kg.