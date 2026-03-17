Savona, incontro tra residenti dell’Oltreletimbro e giunta: “I tir sono un problema”

Savona. “I tir in corso Tardy e Benech sono pericolosi, questa è una strada urbana. Dovremmo avere la consapevolezza che è un problema”. Questa è una delle principali preoccupazioni sollevate dai residenti del quartiere Oltreletimbro presenti oggi pomeriggio all’incontro con Confartigianato e la giunta (quasi al completo).

Oltre a sindaco e vicesindaco, erano presenti anche gli assessori Ilaria Becco, Riccardo Viaggi, Gabriella Branca e Lionello Parodi. Al confronto hanno partecipato una ventina di cittadini e i consiglieri comunali Alessandra Gemelli e Marco Lima.

Al centro dell’incontro la sicurezza stradale, tema sollevato tramite una raccolta firme promossa dai commercianti del quartiere dopo il tragico incidente di dicembre. In risposta alle richieste presentate il vicesindaco Di Padova e l’assessore Becco hanno inviato una lettera dove spiegano gli interventi in programma.

La giunta ha ricordato la sostituzione dei punti luce anche in questo quartiere (progetto che riguarda tutta la città) e l’avvio degli interventi di potatura degli alberi presenti in corso Tardy e Benech.

Tra le criticità evidenziate gli attraversamenti pedonali in corrispondenza dell’incrocio tra corso Tardy e Benech e via Calamaro, in corso Ricci in corrispondenza delle Ammiraglie, in via Tissoni allo sbocco dalla galleria e dall’Eurospin. Per quanto riguarda corso Tardy e Benech sarà ripristinato il segnale luminoso che indica le strisce pedonali, saranno messi i cordoli per evitare che le macchine non rispettino la segnaletica, saranno installati archetti contro la sosta selvaggia e sarà ripristinata la segnaletica orizzontale. In questa prima fase non è previsto il semaforo (come chiesto dal quartiere).

Per quanto riguarda il traffico nel quartiere, anche legato alla sicurezza degli studenti che escono e entrano a scuola, è prevista in corrispondenza degli istituti scolastici la realizzazione di zone 30.