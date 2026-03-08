  • News24
Paura

Savona, incidente in corso Mazzini: coinvolta una moto dei Carabinieri

Un ferito che è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona

Savona. Incidente questo pomeriggi, intorno alle ore 17, in corso Mazzini (all’incrocio con via Montenotte) a Savona che ha visto coinvolto una vettura e una moto.

Stando alle prime informazioni il tamponamento avrebbe coinvolto una moto dei Carabinieri. L’agente delle forze dell’ordine è stato poi trasportato in codice giallo (per sospetta frattura ad un braccio) all’ospedale San Paolo dalla Croce Bianca di Savona, che è intervenuta per prestare i primi soccorsi.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Savona, e i Carabinieri oltre che alla Polizia Locale per regolare il traffico ed effettuare i primi rilevamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

