Savona, il mensile diocesano rinasce come blog: si chiama il Nuovo Letimbro

Savona. Nel dicembre 2024 Il Letimbro faceva il suo “passo d’addio”, come titolava la prima pagina di quell’ormai storico numero che ne annunciava lo “spegnimento della luce”, ossia il termine delle pubblicazioni del giornale fondato nel lontano 1892. Oggi la “luce” del mensile della Diocesi di Savona-Noli è stata “riaccesa” da un nuovo mezzo di comunicazione digitale: il blog il Nuovo Letimbro (consultabile all’indirizzo chiesasavona.it/ilnuovoletimbro).

Seguendo la linea tracciata dal Sinodo, ovvero proseguire, “nei limiti del possibile”, le attività editoriali de Il Letimbro, “ripensandone eventualmente la modalità cartacea o la periodicità”, la Diocesi ha deciso così di continuare il suo impegno informativo con un nuovo progetto sul fronte delle comunicazioni sociali, responsivo per tutti i dispositivi elettronici e sviluppato in sinergia con la IDS & Unitelm srl di Messina.

In continuità con il “vecchio”, il Nuovo Letimbro si presenta come uno spazio di approfondimento su tutto ciò che c’è “di bello” nella diocesi, con lo scopo di dialogare con tutti, credenti e non credenti, dimostrando il volto concreto della “Chiesa in uscita”. I post del blog tratteranno, ad esempio, degli appuntamenti con il Vescovo (messe solenni, feste patronali, la visita pastorale, etc.), le iniziative promosse dai Servizi e dagli organismi diocesani, la vita delle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti, attività promosse insieme alla società civile, eventi culturali legati al mondo della Chiesa.

Per restare aggiornati sui contenuti che di volta in volta saranno pubblicati sul blog è sufficiente iscriversi al canale WhatsApp “il Nuovo Letimbro”, cliccando sul link oppure grazie all’apposito banner con il codice QR. Il canale consente di essere informati direttamente all’interno di WhatsApp (scheda Aggiornamenti), in modo gratuito e riservato, senza la condivisione dei propri dati personali con gli amministratori o gli altri iscritti. Per impostazione predefinita le notifiche sugli aggiornamenti sono disattivate: per riceverle bisogna attivarle. Gli iscritti possono reagire agli aggiornamenti con emoji standard (non visibili pubblicamente). Per ulteriori informazioni sul servizio si può consultare il sito web.

Così come il suo predecessore, “il Nuovo Letimbro” è edito da un gruppo fisso di collaboratori (blogger e tecnici) ma è aperto a contributi esterni, abituali o saltuari, di singoli fedeli, lettori occasionali, sacerdoti, religiosi, parrocchie, associazioni e movimenti di ispirazione cattolica o laica. Tutti e tutte possono contribuire al blog secondo le capacità e disponibilità di ognuno. Per segnalare il proprio interesse a collaborare si può scrivere via e-mail all’Ufficio Stampa diocesano a ufficiostampa.add@diocesisavona.it oppure a Sonia Pedalino, responsabile del Servizio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Savona-Noli, a pedalino75s@yahoo.it. All’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Stampa si possono anche suggerire notizie, richieste di interviste o contenuti testuali o multimediali da far pubblicare sul blog.