Savona, il Gse approva la prima comunità energetica

Savona. Arriva il semaforo verde definitivo dal GSE (Gestore Servizi Energetici): COESI, l’organismo promosso da CNA Savona, in qualità di socio fondatore, è ufficialmente la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) operativa sul territorio savonese.

Dopo un complesso iter burocratico e tecnico, il riconoscimento del GSE segna l’inizio di una nuova era per la gestione dell’energia in provincia.

COESI non è più solo un progetto sulla carta, ma una realtà giuridica e tecnica capace di distribuire i benefici della transizione ecologica direttamente alle imprese e alle famiglie che ne fanno parte.

Grazie all’approvazione del GSE, i membri della comunità potranno beneficiare degli incentivi per l’energia prodotta e condivisa virtualmente. Questo significa che l’energia generata dagli impianti fotovoltaici installati sui capannoni delle piccole e medie imprese o sui tetti privati sarà messa a disposizione dei consumatori della comunità, abbattendo i costi in bolletta e riducendo drasticamente l’impronta di CO2.

“Il via libera del GSE è una vittoria di squadra – sottolinea Dario Ermellino, presidente COESI e consigliere di CNA Savona – Come soci fondatori di COESI, abbiamo creduto fin dall’inizio che le Comunità Energetiche fossero la risposta concreta al caro-energia e alla necessità di sostenibilità. Il via libera del GSE conferma la solidità del nostro modello. Oggi non stiamo solo parlando di futuro, stiamo offrendo alle nostre imprese uno strumento reale per aumentare la competitività e l’indipendenza energetica.”