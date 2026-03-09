Savona, gazebo di Forza Italia per il Sì al referendum sulla giustizia

A Savona gazebo informativo di Forza Italia per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia.

Presenti il consigliere regionale incaricato Angelo Vaccarezza, insieme al segretario cittadino Luciano Stazi e al coordinatore provinciale dei Seniores Paolo Pipitone.

“È stato un momento fondamentale per ribadire la necessità di una riforma profonda: vogliamo una giustizia più rapida, equa e trasparente. Con il nostro SÌ puntiamo a separare le carriere tra giudici e accusatori; il nostro obiettivo è un Paese in cui il diritto sia certezza e ogni cittadino si senta davvero tutelato” afferma Vaccarezza, con Forza Italia impegnata in un vero e proprio tour nelle località savonesi per la campagna referendaria.

“Grazie a tutti coloro che si sono fermati oggi per confrontarsi con noi: vedere così tante persone interessate a discutere nel merito di questa riforma è una spinta preziosa per proseguire questa nostra battaglia”.