Savona, finiti i lavori del secondo lotto di Piscina Zanelli: apertura in estate

Savona. Sono finiti i lavori per la realizzazione del secondo lotto della Piscina Zanelli a Savona. L’apertura è prevista per l’estate.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 3,5 milioni, finanziato con 2,5 milioni, provenienti da fondi PNRR, a cui si aggiunge 1 milione di cofinanziamento del Comune di Savona.

Nelle prossime settimane verrà completato il collaudo dell’opera che comprende una vasca da 25 metri (con 3 metri di fondale per il nuoto sincronizzato) ed una da 10 metri, inoltre verranno ultimati i lavori di sistemazione della parte esterna. Nei giorni scorsi, in previsione della conclusione dei lavori, la Giunta ha approvato la Delibera che classifica la Piscina Zanelli come unico impianto natatorio comprendente i due lotti.

L’atto è propedeutico all’avvio della procedura per l’affidamento in gestione dell’intero impianto (a breve il Comune pubblicherà il bando per la procedura negoziata per affidare per un anno l’impianto in attesa gli interventi aggiuntivi).

Il progetto per la copertura

Per la copertura e gli interventi aggiuntivi, invece, i tempi si allungano. In attuazione di alcune circolari ANAC, Infatti, la Presidenza del Consiglio ha emanato una nota operativa che riduce la sfera di applicazione (massimo 1 milione di euro per i lavori e 5,3 per l’affidamento in 15 anni) di quanto previsto dalla legge 38 (Riforma dello Sport). Ciò impone all’Amministrazione di rivedere le procedure seguendo quanto previsto dalla norma sul Partenariato Pubblico Privato (PPP).

Come noto, nel corso del 2025, il Comune aveva avviato la procedura prevista dalla Legge 38 del 2021, la cosiddetta riforma dello Sport, instaurando un confronto con l’attuale gestore, la Rari Nantes Savona a seguito del quale quest’ultimo aveva presentato un PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) che comprende la copertura del secondo lotto, la centrale termica, la ristrutturazione del tetto del primo lotto e l’installazione di pannelli fotovoltaici oltre ad altre opere accessorie.

La legge di riforma dello sport avrebbe appunto consentito di affidare la concessione al proponente e di autorizzare la realizzazione dei lavori, attraverso un iter accelerato che avrebbe dovuto concludersi a breve.

La Rari Nantes, informata delle novità normative intervenute, ha confermato la propria disponibilità a procedere e a ripresentare il proprio progetto anche ai sensi della normativa sul PPP, consentendo di mantenere inalterati gli obiettivi anche se con un lieve slittamento dei tempi imposti dalla nuova procedura.

Per traguardare questo periodo, verrà avviata una procedura negoziata per affidare in gestione l’impianto per un solo anno, in considerazione del fatto che questo periodo garantirà il tempo necessario ad approvare il progetto e a metterlo in gara. In questo modo sarà possibile aprire il nuovo impianto già a partire dalla prossima Estate.

“Oggi un altro progetto finanziato dal PNRR arriva a compimento nei tempi previsti – dichiara il Sindaco Marco Russo – Un risultato non scontato in un panorama nazionale dove ogni giorno sentiamo parlare di progetti incompiuti con conseguente perdita dei finanziamenti. Noi li portiamo a termine, anche grazie allo straordinario lavoro dei nostri uffici, e portiamo avanti in maniera tangibile il processo di cambiamento della nostra città. Il complesso della Zanelli, già valorizzato dalla presenza della Rari Nantes, un’indiscussa eccellenza savonese, sarà sempre più un polo natatorio di valenza nazionale capace di accrescere l’attrattività della nostra città”.

“Registriamo con grande soddisfazione la volontà della Rari Nantes di presentare comunque il progetto ai sensi del nuovo iter – spiega l’Assessore allo sport Francesco Rossello – Tale atto, non scontato a fronte della nuova ed imprevista modalità di applicazione della legge sugli impianti sportivi, era fondamentale per poter aprire una nuova procedura e mantenere inalterato l’obiettivo di completare l’impianto con interventi importanti che lo qualificheranno ancora di più. Occorrerà qualche mese in più, ma raggiungeremo comunque il traguardo e, nel frattempo, il secondo lotto potrà comunque essere aperto al pubblico”.