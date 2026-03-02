Savona, Enel e Carabinieri spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas

Savona. Sbarca a Savona Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo.

Il prossimo appuntamento, che si svolgerà il 5 marzo, alle 15.30, presso lo Store di via Giuseppe Brignoni 20R, avrà come tema il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche.

Nel settore energetico è infatti cresciuta negli ultimi anni la tecnica dello spoofing, che altera il numero del chiamante, facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Una pratica illegittima che Enel “si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i propri clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto. Ampio spazio verrà dato anche all’analisi degli SMS truffa e della finta assistenza tecnica”.

Attraverso l’incontro con consulenti Enel esperti del settore e il Tenente Colonnello Paolo Belgi, comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Savona, i cittadini verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e su cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete.

Il workshop è gratuito.