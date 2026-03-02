Savona. Da Savona prende il via il progetto regionale “Radici nello Sport” che vedrà la piantumazione di 25 alberi (tra cui orniello, sambuco, ligustro, leccio e jacaranda) in piazza delle Nazioni. Questa mattina, alla presenza dell’assessore regionale dello sport, Simona Ferro è stato piantato il primo albero grazie alla collaborazione dell’azienda “Il Rastrello”.

Presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, e l’assessore savonese, Gabriella Branca oltre che al consigliere del partito democratico, Roberto Arboscello.

Questo è il primo passo del progetto che unisce benessere, sport e ambiente, una delle eredità lasciate dall’anno di “Liguria 2025- Regione Europea dello Sport”.

“Partiamo proprio da Savona con questo progetto, che è stato l’ultimo atto di un anno intero dedicato allo sport, che ha visto la nostra Regione essere la migliore in Europa proprio in questo ambito nel 2025 – esordisce l’assessore Simona Ferro – ho voluto lasciare un segno con questo progetto. Un anno che ha visto la collaborazione con i Comuni con le associazioni sportive e anche con gli atleti. Tutto quello che abbiamo coltivato nel 2025 non lo volevamo disperdere per cui abbiamo creato un’area verde per ciascuna provincia della Liguria”.

E’ stato dunque pianto il primo albero dei 25. Queste piante amplieranno ulteriormente il verde già presente in piazza delle Nazioni: “Abbiamo scelto questa zona perché è proprio davanti alla scuola elementare “De Amicis” – aggiunge l’assessore – e la presenza dei bambini è stata bellissima. Gli alunni all’interno del progetto “Radici nello Sport” avranno la possibilità di essere coinvolti ulteriormente all’interno del progetto “Io giardiniere”. Potranno imparare a curare le piante e chissà magari un giorno svolgere il mestiere del giardiniere, che è sempre un ruolo importante per la comunità”.

E’ stata anche affissa una targa per celebrare le società e le associazioni sportive che animano gli eventi sportivi della provincia. Piazza delle Nazioni sarà così ancora di più un’area verde a ricordo di tutti gli eventi che si sono svolti in Provincia di Savona nel corso di quest’anno: “Viva lo sport, un anno che non voglio assolutamente dimenticare e spero che non lo dimentichino i protagonisti che ci hanno permesso di raggiungere grandi traguardi”, conclude Simona Ferro.