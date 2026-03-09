Savona, aggressione in Darsena: sei giovani denunciati per lesioni aggravate

Nei giorni scorsi, a Savona, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà sei giovani di età compresa tra i 19 e i 21 anni, con l’accusa di lesioni aggravate in concorso, commesse lo scorso 7 febbraio a Savona.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, è stata avviata immediatamente dopo l’aggressione, avvenuta nella zona della Darsena, durante la quale un ventunenne era stato picchiato da alcuni ragazzi armati di un tirapugni e un manganello telescopico.

A seguito dell’episodio il giovane, soccorso e trasportato in ospedale, era stato refertato con 30 giorni di prognosi.

L’articolata attività investigativa messa in atto dai poliziotti ha consentito di individuare i presunti autori del fatto che, all’arrivo delle Volanti, si erano dati alla fuga.

Dagli accertamenti è emerso che il movente dell’aggressione era da ricercarsi in precedenti contrasti avvenuti in una nota località sciistica piemontese.

I sei giovani sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria.