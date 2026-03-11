Sardinia Ferries, fino al 30 aprile sconto del 40% per i residenti in Sardegna sui viaggi andata/ritorno con partenza dall’Isola

Vado Ligure. Sardinia Ferries continua a rinnovare l’impegno nei confronti dei residenti in Sardegna.

La compagnia mette a disposizione dei residenti sull’isola la Promo Residenti, con uno sconto del 40% per gli abitanti dell’Isola che partono dalla Sardegna, con un biglietto di andata e ritorno, fino al 30 aprile 2026. Lo sconto si applica a passeggeri, veicoli e sistemazioni.

Per usufruire della Promo, è necessario: prenotare il viaggio a partire da 30 giorni prima della data di partenza (escludendo il giorno della partenza); acquistare un biglietto di andata/ritorno, con origine dalla Sardegna; fare ritorno entro 30 giorni dalla data di andata

“Questa promozione è un’opportunità concreta per programmare un viaggio, una breve pausa primaverile e anche le vacanze di Pasqua, per viaggiare in modo conveniente, senza rinunciare al comfort e alla qualità del servizio di Sardinia Ferries”.