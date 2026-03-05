  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il punto

Sanità digitale, la Uil: “In Liguria telemedicina ferma e fascicolo sanitario elettronico usato solo dal 7%”

Presentato lo studio nazionale: "L'utilizzo delle risorse del Pnrr procede ancora con lentezza e con forti disomogeneità territoriali". Natale e Piccardo (PD): "Telemedicina ferma e fascicolo sanitario elettronico usato solo dal 7 per cento dei liguri: Bucci bocciato su tutta la linea"

digitalizzazione telemedicina

Liguria. La digitalizzazione della sanità rappresenta una delle sfide decisive per il futuro del servizio sanitario pubblico, ma l’utilizzo delle risorse del Pnrr procede ancora con lentezza e con forti disomogeneità territoriali. È quanto emerge dallo studio nazionale realizzato dalla Uil  e dalla Uil Fpl sulla informatizzazione e digitalizzazione della sanità, basato sui dati Open Pnrr aggiornati al terzo trimestre 2025.

“Il Pnrr rappresenta un’occasione storica per modernizzare la sanità pubblica – dichiarano Giovanni Bizzarro, segretario confederale Uil Liguria, e Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria – ma i dati dimostrano che siamo ancora lontani da una vera sanità digitale pienamente operativa e accessibile ai cittadini”.

A livello nazionale sono stati destinati oltre 8,6 miliardi di euro alla digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, ma la spesa procede ancora lentamente e anche la Liguria presenta luci e ombre.

Per quanto riguarda la digitalizzazione delle strutture ospedaliere, risultano finanziati 35 progetti per circa 69,8 milioni di euro, con una spesa pari al 35% delle risorse, un dato leggermente inferiore alla media nazionale.

Più positivo il dato relativo ai progetti di sanità territoriale e assistenza domiciliare, dove la Liguria registra 29 progetti per 176,9 milioni di euro con una spesa del 42%, superiore alla media nazionale.

“Restano però criticità significative: il dato più preoccupante riguarda la telemedicina per i pazienti cronici, laddove in Liguria risultano 2 progetti finanziati per 14,5 milioni di euro ma con zero pagamenti effettuati, segno che una delle innovazioni più importanti per la gestione delle cronicità e dell’assistenza territoriale è ancora ferma – commentano Bizzarro e Speranza – Altro elemento critico riguarda l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico: in Liguria solo il 7% dei cittadini utilizza il proprio fascicolo sanitario digitale, un dato molto lontano dalla media nazionale del 27% e da regioni come Veneto ed Emilia-Romagna dove l’utilizzo supera il 60%.

“Questi numeri – proseguono Bizzarro e Speranza – dimostrano che la digitalizzazione non può limitarsi all’acquisto di tecnologie o alla realizzazione di piattaforme informatiche. Serve un vero investimento sulle persone, sulla formazione degli operatori sanitari e sulla capacità del sistema di accompagnare cittadini e professionisti nell’utilizzo degli strumenti digitali”.

Per Uil Liguria e Uil Fpl Liguria è necessario accelerare su alcune priorità fondamentali: “Occorre completare rapidamente i progetti finanziati dal Pnrr, garantire sistemi informatici realmente interoperabili tra le regioni, investire nella formazione continua del personale sanitario e promuovere l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico da parte dei cittadini”.

“La digitalizzazione – concludono Bizzarro e Speranza – deve diventare uno strumento concreto per migliorare l’accesso alle cure, rafforzare la medicina territoriale e ridurre la pressione sugli ospedali. Per questo è indispensabile accelerare sull’utilizzo delle risorse del PNRR e trasformare gli investimenti in servizi realmente funzionanti per cittadini e operatori sanitari. La modernizzazione della sanità pubblica non può più aspettare”.

Natale e Piccardo (PD): “Telemedicina ferma e fascicolo sanitario elettronico usato solo dal 7 per cento dei liguri: Bucci bocciato su tutta la linea”

“Se la sanità digitale fosse una materia scolastica, il presidente Bucci e la sua giunta prenderebbero un bel 4. Bocciati su tutta la linea. I dati diffusi da UIL Liguria e UIL FPL fotografano un fallimento annunciato: telemedicina ferma e fascicolo sanitario elettronico utilizzato appena dal 7 per cento dei cittadini liguri, contro una media nazionale del 27 per cento e percentuali che in altre regioni superano il 60 per cento. Numeri che certificano come la Liguria è la Cenerentola dell’innovazione sanitaria. La telemedicina è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità delle cure e l’organizzazione del sistema sanitario. È la risposta per i territori più decentrati, per ridurre gli spostamenti dei pazienti fragili e degli ospiti delle RSA, per garantire visite e monitoraggi specialistici in tempi rapidi e per evitare di congestionare pronto soccorso, ospedali e in futuro le Case di comunità. Eppure in Liguria in pratica tutto fermo. Da tempo chiediamo alla giunta regionale di lavorare seriamente sull’attuazione dei progetti di telemedicina e sulla diffusione del fascicolo sanitario elettronico, strumenti che dovrebbero essere centrali anche nello sviluppo della sanità territoriale e nel funzionamento delle future Case di comunità. Invece la priorità di Bucci sembra essere un’altra: moltiplicare poltrone per tenere insieme una maggioranza sempre più traballante, mentre i bisogni reali dei liguri restano in secondo piano. Avevamo anche proposto, all’inizio della legislatura, l’istituzione di una commissione dedicata al monitoraggio dell’attuazione del PNRR. Bucci ha detto no. Oggi è evidente il motivo: la giunta temeva che emergesse con chiarezza l’inadeguatezza dell’azione regionale nell’utilizzo delle risorse e nella realizzazione dei progetti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il 7 percento di utilizzo del fascicolo sanitario elettronico è la prova di un sistema che non funziona. In una Regione con una situazione così complicata su viabilità e trasporti investire sulla telemedicina dovrebbe essere prioritario e non certo marginale come, purtroppo, dimostrano questi dati. Il corretto e agevole funzionamento di questi strumenti facilita il lavoro degli operatori sanitari e riduce le dispersioni per lavoratori e lavoratrici già in sofferenza. Da questa Giunta basta annunci: sulla sanità servono risultati concreti”, dichiarano il segretario del PD Liguria Davide Natale e la responsabile sanità del PD Liguria  Katia Piccardo, commentando i dati sul fascicolo elettronico e sanità digitale diffusi da Uil.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.