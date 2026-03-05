Sanità digitale, la Uil: “In Liguria telemedicina ferma e fascicolo sanitario elettronico usato solo dal 7%”

Liguria. La digitalizzazione della sanità rappresenta una delle sfide decisive per il futuro del servizio sanitario pubblico, ma l’utilizzo delle risorse del Pnrr procede ancora con lentezza e con forti disomogeneità territoriali. È quanto emerge dallo studio nazionale realizzato dalla Uil e dalla Uil Fpl sulla informatizzazione e digitalizzazione della sanità, basato sui dati Open Pnrr aggiornati al terzo trimestre 2025.

“Il Pnrr rappresenta un’occasione storica per modernizzare la sanità pubblica – dichiarano Giovanni Bizzarro, segretario confederale Uil Liguria, e Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria – ma i dati dimostrano che siamo ancora lontani da una vera sanità digitale pienamente operativa e accessibile ai cittadini”.

A livello nazionale sono stati destinati oltre 8,6 miliardi di euro alla digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, ma la spesa procede ancora lentamente e anche la Liguria presenta luci e ombre.

Per quanto riguarda la digitalizzazione delle strutture ospedaliere, risultano finanziati 35 progetti per circa 69,8 milioni di euro, con una spesa pari al 35% delle risorse, un dato leggermente inferiore alla media nazionale.

Più positivo il dato relativo ai progetti di sanità territoriale e assistenza domiciliare, dove la Liguria registra 29 progetti per 176,9 milioni di euro con una spesa del 42%, superiore alla media nazionale.

“Restano però criticità significative: il dato più preoccupante riguarda la telemedicina per i pazienti cronici, laddove in Liguria risultano 2 progetti finanziati per 14,5 milioni di euro ma con zero pagamenti effettuati, segno che una delle innovazioni più importanti per la gestione delle cronicità e dell’assistenza territoriale è ancora ferma – commentano Bizzarro e Speranza – Altro elemento critico riguarda l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico: in Liguria solo il 7% dei cittadini utilizza il proprio fascicolo sanitario digitale, un dato molto lontano dalla media nazionale del 27% e da regioni come Veneto ed Emilia-Romagna dove l’utilizzo supera il 60%.

“Questi numeri – proseguono Bizzarro e Speranza – dimostrano che la digitalizzazione non può limitarsi all’acquisto di tecnologie o alla realizzazione di piattaforme informatiche. Serve un vero investimento sulle persone, sulla formazione degli operatori sanitari e sulla capacità del sistema di accompagnare cittadini e professionisti nell’utilizzo degli strumenti digitali”.

Per Uil Liguria e Uil Fpl Liguria è necessario accelerare su alcune priorità fondamentali: “Occorre completare rapidamente i progetti finanziati dal Pnrr, garantire sistemi informatici realmente interoperabili tra le regioni, investire nella formazione continua del personale sanitario e promuovere l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico da parte dei cittadini”.

“La digitalizzazione – concludono Bizzarro e Speranza – deve diventare uno strumento concreto per migliorare l’accesso alle cure, rafforzare la medicina territoriale e ridurre la pressione sugli ospedali. Per questo è indispensabile accelerare sull’utilizzo delle risorse del PNRR e trasformare gli investimenti in servizi realmente funzionanti per cittadini e operatori sanitari. La modernizzazione della sanità pubblica non può più aspettare”.

Natale e Piccardo (PD): “Telemedicina ferma e fascicolo sanitario elettronico usato solo dal 7 per cento dei liguri: Bucci bocciato su tutta la linea”

“Se la sanità digitale fosse una materia scolastica, il presidente Bucci e la sua giunta prenderebbero un bel 4. Bocciati su tutta la linea. I dati diffusi da UIL Liguria e UIL FPL fotografano un fallimento annunciato: telemedicina ferma e fascicolo sanitario elettronico utilizzato appena dal 7 per cento dei cittadini liguri, contro una media nazionale del 27 per cento e percentuali che in altre regioni superano il 60 per cento. Numeri che certificano come la Liguria è la Cenerentola dell’innovazione sanitaria. La telemedicina è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità delle cure e l’organizzazione del sistema sanitario. È la risposta per i territori più decentrati, per ridurre gli spostamenti dei pazienti fragili e degli ospiti delle RSA, per garantire visite e monitoraggi specialistici in tempi rapidi e per evitare di congestionare pronto soccorso, ospedali e in futuro le Case di comunità. Eppure in Liguria in pratica tutto fermo. Da tempo chiediamo alla giunta regionale di lavorare seriamente sull’attuazione dei progetti di telemedicina e sulla diffusione del fascicolo sanitario elettronico, strumenti che dovrebbero essere centrali anche nello sviluppo della sanità territoriale e nel funzionamento delle future Case di comunità. Invece la priorità di Bucci sembra essere un’altra: moltiplicare poltrone per tenere insieme una maggioranza sempre più traballante, mentre i bisogni reali dei liguri restano in secondo piano. Avevamo anche proposto, all’inizio della legislatura, l’istituzione di una commissione dedicata al monitoraggio dell’attuazione del PNRR. Bucci ha detto no. Oggi è evidente il motivo: la giunta temeva che emergesse con chiarezza l’inadeguatezza dell’azione regionale nell’utilizzo delle risorse e nella realizzazione dei progetti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il 7 percento di utilizzo del fascicolo sanitario elettronico è la prova di un sistema che non funziona. In una Regione con una situazione così complicata su viabilità e trasporti investire sulla telemedicina dovrebbe essere prioritario e non certo marginale come, purtroppo, dimostrano questi dati. Il corretto e agevole funzionamento di questi strumenti facilita il lavoro degli operatori sanitari e riduce le dispersioni per lavoratori e lavoratrici già in sofferenza. Da questa Giunta basta annunci: sulla sanità servono risultati concreti”, dichiarano il segretario del PD Liguria Davide Natale e la responsabile sanità del PD Liguria Katia Piccardo, commentando i dati sul fascicolo elettronico e sanità digitale diffusi da Uil.