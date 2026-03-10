Sanac, Cavo (Nm): “Dal Mimit garanzie per la vendita unitaria”

Vado Ligure. “Importante garanzia del Mimit sul mantenimento dell’unitarietà dei siti aziendali di Sanac, in linea anche con le richieste delle parti sociali”. Lo afferma Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera.

“Rispondendo a una nostra interrogazione in X Commissione – ha aggiunto – il viceministro Valentini ha ribadito più volte la priorità del trasferimento unitario dell’intero complesso, rispetto alle tre proposte pervenute al bando (di cui una con una prospettiva di acquisto unitaria, una legata al solo sito di Vado Ligure e una solo per quello di Massa). La vendita unitaria resta chiaramente la soluzione più auspicata, come previsto anche nei criteri del bando, unitamente alla salvaguardia del futuro produttivo e dei livelli occupazionali”.

“Positiva in ogni caso l’attenzione costante che il Ministero sta dedicando alla Sanac, un fattore di garanzia, la conferma che dopo anni di stallo è stato finalmente impostato un lavoro proficuo. Aspettiamo che l’8 aprile si concluda la due diligence per riaffrontare il tema”, conclude Cavo.