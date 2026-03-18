Sabato 21 tornano la “Milano-Sanremo” e la “Sanremo Women”, gli orari dei passaggi sull’Aurelia nei comuni savonesi

Liguria. Sono in programma sabato 21 marzo la 117esima edizione della Milano-Sanremo e la seconda edizione della Sanremo Woman. Le due corse ciclistiche prenderanno il via rispettivamente da Pavia e da Genova e entrambe attraverseranno 19 comuni della provincia di Savona.

Il passaggio della Milano-Sanremo nel savonese è da sempre un momento molto atteso, con tifosi e appassionati di tutte le età che si radunano lungo la via Aurelia per vedere il passaggio dei corridori e incitarli.

L’orario dei passaggi nei vari comuni varia, ovviamente, a seconda della media km/h dei corridori.

MILANO-SANREMO

Considerando una media di 44km/h, gli orari sarebbero i seguenti: Varazze (14.16), Celle Ligure (14.21), Albisola Marina (14.25), Savona (14.31), Vado Ligure (14.38), Spotorno (14.47), Varigotti (15.56), Finale Ligure (15.03), Pietra Ligure (15.08), Loano (15.17), Ceriale (15.19), Albenga (15.26), Alassio (15.35), Laigueglia (15.39), Capo Mele (15.42), Andora (15.45).

Info tecniche

La Milano-Sanremo 2026 parte da Pavia punta a nord direzione Milano, storica partenza della corsa e raggiunge la Certosa dove si immette nel percorso tradizionale. Dopo aver un secondo passaggio dentro Pavia la corsa tocca territori nuovi attraversando Sannazzaro de’ Burgondi e Casei Gerola rientrando nel percorso del 2025 a Voghera dove, in quell’anno, è stata introdotta ulteriore divagazione nel Pavese passando da Rivanazzano e Salice Terme fino a rientrare nel percorso classico a Tortona. Da lì, fino all’arrivo, si ripercorre la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova-Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita negli anni dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni del secolo scorso: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Ultimi km. A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

SANREMO WOMAN

Considerando una media di 41km/h, gli orari sarebbero i seguenti: Varazze (11.33), Celle Ligure (11.38), Albisola Marina (11.43), Savona (11.49), Vado Ligure (11.57), Spotorno (12.07), Varigotti (12.17), Finale Ligure (12.24), Pietra Ligure (12.31), Loano (12.36), Ceriale (12.42), Albenga (12.50), Alassio (13.00), Laigueglia (13.04), Andora (13.12).

Info tecniche

La seconda edizione della Sanremo Women ripropone il percorso affrontato nel 2025. Parte da Genova supera in sopraelevata il Porto Antico fino a raggiungere Sestri Ponente ed entrare nella statale Aurelia. Pochi chilometri dopo si incontra la corsa professionisti a Voltri e da lì la corsa prosegue fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con Sanremo.