Rsu Vigili dell’Ordine: Filcams Cgil e Uiltucs primi sindacati

Savona. Le organizzazioni sindacali confederali Filcams Cgil Savona e Uiltucs Liguria comunicano “con soddisfazione” l’esito delle elezioni per il rinnovo della Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) dei Vigili dell’Ordine, svoltesi il 4 marzo.

“Dal voto delle lavoratrici e dei lavoratori emerge chiara la fiducia accordata alle nostre sigle. Dallo scrutinio risulta che Uiltucs Liguria ha ottenuto 30 voti, Filcams Cgil Savona 21 voti, mentre Ugl 26 voti: le due organizzazioni confederali insieme superano le preferenze e confermano centralità e rappresentatività nei luoghi di lavoro”.

“Questo risultato rappresenta un riconoscimento dell’impegno quotidiano nella tutela dei diritti, nella contrattazione e nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Filcams Cgil Savona e Uiltucs Liguria ringraziano tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato al voto e i candidati che si sono messi a disposizione per rappresentare i colleghi in Rsu”.