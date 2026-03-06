Rossana Casale al teatro Sacco, proseguono i Pomeriggi Musicali, ma anche arte, cultura e mercatini: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Spettacoli teatrali, incontri culturali dedicati alla letteratura e alla musica, ma anche arte, mercatini, oltre a numerosi appuntamenti dedicati alla Giornata Internazionale della Donna. Per gli amanti del teatro da non perdere il nuovo appuntamento al Sacco di Savona e la chiusura della stagione dei ragazzi al Teatro delle Udienze. A Loano ritorna il mercatino degli artigiani e degli artisti, mentre a Finale c’è una conferenza dedicata a Claude Debussy e ad Albenga una nuova conferenza del ciclo “Optima Aqua”. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli eventi del fine settimana.

NUOVO APPUNTAMENTO CON LA STAGIONE TEATRALE DEL SACCO

All’Antico Teatro Sacco di via Quarda a Savona, a marzo, riparte la rassegna il “Sacco si tinge di rosa” con gli spettacoli del mese tutti al femminile. Il primo appuntamento sabato 7 marzo 2026, alle ore 21, sarà con Rossana Casale in concerto con “Billie Holiday in me”. Ad accompagnarla al pianoforte sarà Luigi Bonafede.

Dopo vent’anni la Casale porta nuovamente in scena questo suo lavoro così significativo, tornando al duo creato con il pianista jazz Luigi Bonafede e aggiungendo al concerto il racconto a parole della vita della Holiday, icona della Storia del jazz, che per Rossana è stata ispiratrice assieme ad altri artisti quali Chet Baker o Joni Mitchell. Dall’infanzia vissuta con una mamma giovanissima dentro le case di prostituzione, alla scoperta della droga, al suo rapporto difficile con l’amore, al razzismo imperante che la obbligava nei locali ad attendere in cucina il proprio turno per cantare, allo choc che l’ha portata a comporre il brano storico Strange Fruit. Billie Holiday diceva: “Non canto un perché, vivo tutto sulla mia pelle. Per me questo è il JAZZ”.

E’ del 2005 l’album che Rossana Casale ha voluto dedicare a Billie Holiday e che per 5 anni l’ha successivamente portata in tour prima, in duo e poi in quintetto, nei più grandi Jazz Festivals nostrani ottenendo un importante successo di pubblico e di critica.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

AL TEATRO DELLE UDIENZE ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA STAGIONE DEI RAGAZZI

Domenica 8 marzo 2026 alle ore 16 si conclude la stagione Teatro Ragazzi del Teatro delle Udienze di Finalborgo con lo spettacolo Il volo – ovvero La Signora Ida alla fermata del bus, creazione delicata e profondissima firmata da Meraki.Teatro (Genova) in coproduzione con ME.TE. e Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse.

Scritto e interpretato da Simona Gambaro, con la regia di Antonio Tancredi, lo spettacolo racconta una notte speciale nella vita di Ida, anziana signora in attesa di un autobus che non arriva. Tra borse, pensieri e piccole abitudini, Ida si ritrova avvolta nel buio, in quel momento fragile in cui la paura si confonde con il desiderio di cambiare. Ma “nulla finisce, tutto si trasforma”, come le ha detto Gigi, l’orsetto. E infatti, all’alba, qualcosa sarà diverso. Qualcosa volerà.

Il volo è un racconto teatrale che parla a tutte le età: alle bambine e ai bambini che scoprono il mondo, agli adulti che fanno i conti con il tempo, a chiunque abbia vissuto almeno una volta la paura – o la meraviglia – della trasformazione. Ida è un simbolo universale: può essere un’anziana signora, una bimba che lascia andare un oggetto caro, un inverno che diventa primavera, un bruco che si apre alla farfalla. Un personaggio tenero e profondissimo che ci ricorda che cambiare pelle è difficile, ma necessario; e spesso sorprendentemente bello.

Vincitore del Premio Vimercate Festival dei Ragazzi 2023, Il volo ha conquistato una giuria composta da dodici ragazze e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, che lo hanno definito “uno spettacolo capace di far ridere, commuovere e scatenare emozioni con le ali”, sottolineando la cura meticolosa di ogni dettaglio e la forza metaforica del racconto.

Con un’età consigliata dai 5 anni in su, Il volo è un appuntamento imperdibile per famiglie e spettatori di ogni età che desiderano ritrovare, nella dimensione del teatro, uno spazio gentile per crescere, riflettere, immaginare.

I posti sono limitati: si consiglia vivamente l’acquisto anticipato del biglietto. Lo spettacolo fa parte della Stagione teatrale 2025\’26 del Teatro delle Udienze, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Agostino De Mari ed è ospitato all’interno del Centro Culturale Palazzo del Tribunale, un progetto promosso dal Comune di Finale Ligure e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE-24.

E’ possibile prenotare ed acquistare il biglietto (Bambini fino a 12 anni: 8 euro ; ridotto adulti e soci Baba Jaga: 6 euro) direttamente dal sito www.babajagaps.com o telefonando al numero 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). La biglietteria del Palazzo del Tribunale apre alle ore 15.30 e si consiglia di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio dell’evento. Lo spazio si trova al secondo piano senza ascensore: in caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti, contattare la direzione.

A LOANO TORNA IL MERCATINO DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ARTISTI

Domenica 8 marzo dalle 9 alle 19 in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano.

Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

AD ALBENGA NUOVO APPUNTAMENTO CON IL CICLO DI “OPTIMA AQUA”

L’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Ingauna informa che, dopo la partecipata e apprezzata lezione della prof.ssa Valeria Polonio, prosegue il ciclo di incontri “Optima Aqua” con un nuovo appuntamento dedicato al rapporto millenario tra l’uomo e il mare. La prossima conferenza si terrà sabato 7 marzo alle ore 16.30 presso Palazzo Peloso Cepolla di Albenga.

Ospite dell’incontro sarà il prof. Fabio Negrino, docente di Preistoria all’Università di Genova e vicepresidente della Sezione di Genova dell’Istituto, noto per le sue ricerche e campagne di scavo nel territorio ingauno.

Titolo della conferenza: “La preistoria del mare”: alle origini del rapporto tra uomo e “grande acqua”.

Il prof. Negrino offrirà una sintesi aggiornata della lunga storia che lega l’umanità al mare. Dalle prime traversate compiute da alcuni ominini oltre un milione di anni fa, allo sfruttamento delle risorse costiere, fino all’uso delle conchiglie come ornamenti a partire da circa 150.000 anni fa, in concomitanza con l’emergere di Homo sapiens.

La conferenza approfondirà inoltre le prime navigazioni intenzionali del Paleolitico finale, che resero possibile la colonizzazione delle isole mediterranee e la diffusione in Europa dell’agricoltura e dell’allevamento. Un percorso che mostra come il mare, da allora fino ai giorni nostri, sia rimasto un vettore fondamentale di scambi, idee e culture.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

NUOVO APPUNTAMENTO COI POMERIGGI FINALESI

Sabato 7 Marzo alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo un nuovo appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Il titolo dello spettacolo è “Claude Debussy”: conferenza/concerto per il IV ciclo di incontri organizzati dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese in collaborazione con la Società dei Concerti di Finale Ligure.

Dopo Gabriel Fauré, Maurice Ravel e Erik Satie è la volta di un altro grande compositore francese: Claude Debussy (1862-1918), protagonista assoluto della musica tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento. Riprendendo una gradita formula, sperimentata l’anno scorso con Ravel, Flavio Menardi Noguera dialogherà con il Maestro Giacomo Fuga, pianista raffinato e sensibile, che interpreterà alcune pagine tra le più suggestive e importanti di Claude Debussy.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, LE PRENOTAZIONI SONO CONSIGLIATE (FINO A ESAURIMENTO POSTI) via Whatsapp al 3534639960. RICORDIAMO CHE LE PRENOTAZIONI APRONO UNA SETTIMANA PRIMA DI OGNI CONCERTO.

A BORGIO IN SCENA “MASCHI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI”

Domenica 8 marzo alle ore 18:00 con un aperitivo di benvenuto gratuito e ad ingresso gratuito, comincia Il please Festival o Festival della gentilezza. Si inizia col botto con il nuovo spettacolo di Ars Populi : maschi sull’orlo di una crisi di nervi, anticipato da un talk teatrale sul rapporto tra maschilismo e pubblicitàdi Danilo Poli. I Festival 20 26ha come tema centrale il rapporto tra maschilismo e intelligenza artificiale, cioè il cambiamento dei ruoli tradizionali nel tempo della AI . La musica è il cinema saranno i mezzi espressivi che Il please Festival utilizzerà nelle sue tre giornate per sensibilizzare il pubblico adulti e ragazzi delle scuole su comportamenti così lesivi quanto profondamente introiettati. L’ingresso al Festival è gratuito ad eccezione della seconda serata cinematografica. Vi aspettiamo numerosi.

A LOANO “I SABATI DELLA CULTURA IMPOPOLARE”

Prosegue la rassegna “I sabati della cultura impopolare” promossi da Unitre Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Ogni sabato alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terranno tanti incontri dedicati “a chi riesce a sopravvivere senza il web, le chat e il cellulare un pomeriggio alla settimana”.

La seconda rassegna è dedicata alla scrittura. Sabato 7 marzo Carla Crespi presenterà “La scrittura poetica. Significato e significante nella poesia italiana del Novecento”.

Il programma proseguirà secondo il seguente calendario: sabato 14 marzo Alma Oleari presenterà “L’archivio svelato. Le antiche carte dell’archivio storico diocesano raccontano le nostre radici”; sabato 21 marzo Francesca Porro parlerà di “Memoria di pietra. L’evoluzione della scrittura tra età romana e medievale nelle iscrizioni di Albenga”, sabato 28 marzo Mauro Letterio Mauro e Donatella Restani interverranno su “Musica, oralità e scrittura nel mondo antico”.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e aperti a tutti.

Per informazioni contattare il numero 375.54.45.818 o visitare la pagina Facebook Unitre Loano o il sito www.unitreloano.it.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: GLI APPUNTAMENTI IN PROVINCIA DI SAVONA

Domenica 8 Marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1977 per riconoscere il ruolo della donna, contrastare le discriminazioni di genere, aumentare la partecipazione delle donne nella vita civile e sociale e per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne che le violenze cui sono state oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo. Sono diverse le iniziative organizzate nel territorio savonese.

L’8 Marzo rappresenta da sempre un momento di riflessione, celebrazione e consapevolezza. In questa direzione la Provincia di Savona e ben 27 Comuni schierati in prima linea con la campagna istituzionale “Contro la violenza sulle donne. MAI BANDIERA BIANCA” (LEGGI QUI).

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un weekend speciale tra mare e natura al parco natura Asinolla. Segnate le date: Sabato 7 e Domenica 8 Marzo vi aspettiamo per un fine settimana indimenticabile a Pietra Ligure! Dalle emozioni della spiaggia alla magia del parco, ecco tutto il programma:

SABATO 7 MARZO: CAVALLI IN SPIAGGIA

Iniziamo la giornata con i piedi nella sabbia!

Dove: Lungomare Pietra Ligure (Spiaggia delle Barche)

Ore 10:00 – 12:00: Mini passeggiate a cavallo per bambini e adulti.

Partecipazione a contributo libero!

Nel pomeriggio ci spostiamo al Parco Asinolla:

Ore 14:30: Visita del parco e saluto agli animali.

Ore 15:00: Caccia al tesoro!

DOMENICA 8 MARZO: HAPPY WOMEN’S DAY

Festeggiamo la Festa della Donna insieme alle nostre amate asine!

Dove: Parco Asinolla (Via Piave, Pietra Ligure)

Ore 11:00: “Le Asine Felici” – Racconti e riflessioni in stalla sul ruolo delle femmine nella gestione del branco.

Ore 15:00: Caccia alle erbe aromatiche nel parco.

Ore 16:00: Pomeriggio in scuderia.

MERENDA E RELAX

Fame? Il nostro Bar-Ristoro Asinolla BBQ è aperto per pranzi e merende!

Questa settimana al Food Truck “Il Vagabondo”: Tiramisù alle Fragole!

INFO UTILI:

Le attività sono su prenotazione obbligatoria.

Riservato ai tesserati ASD Asinolla (non sei tesserato? Puoi farlo in loco o tramite il QR code in locandina!).

Si consiglia di arrivare 15 minuti prima delle attività.

L’evento potrebbe subire variazioni in base al meteo.

PRENOTA ORA: 351.3351902 (anche WhatsApp)

