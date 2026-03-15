Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (25^ giornata)

Arenzano 2-1 Pietra Ligure, Busalla 2-2 Carcarese, Fezzanese 3-0 Molassana, Millesimo 2-1 Bogliasco, Rivasamba 1-4 Campomorone, Sporting Taggia 3-4 San Francesco Loano, Voltrese 1-1 Golfo Paradiso, Athletic 1-1 Genova Calcio.

Classifica: Millesimo 55, Pietra Ligure 47, Rivasamba 45, Campomorone e Fezzanese 42, Busalla 41, Arenzano 32, Genova Calcio 31, Carcarese 30, Voltrese 29, Molassana 27, Athletic 28, Golfo Paradiso 26, Bogliasco 23, S.F. Loano 22, Sporting Taggia 15.

Promozione (25^ giornata)

Baia Alassio 2-3 Serra Riccò, Ceriale 1-1 Praese, Little Club James 2-5 Pontelungo, Masone 1-1 Albissole, Sampierdarenese 3-3 Legino, Sestrese 0-0 Ca de Rissi, Savona-Superba rinviata.

Classifica: Albissole 55, Praese 53, Sestrese 43, Savona 42, Ca De Rissi 35, Legino 32, Sampierdarenese 31, Finale 29, Pontelungo e Baia Alassio 26, Ceriale 24, Masone 22, Little Club 17, Superba 16, Serra Riccò 15.

Prima Categoria “A” (23^ giornata)

Bordighera 0-2 Altarese, Borghetto 3-2 Golfo Dianese, Cisano 0-2 Cengio, Quiliano&Valleggia 1-6 Virtus Sanremese, Ventimiglia 3-1 Ospedaletti, Albigaunia 2-0 Dego, Camporosso 0-3 Andora e San Filippo Neri 1-2 Oneglia.

Classifica: Virtus Sanremese 61, Ventimiglia 57, Cengio 45, Andora e Golfo Dianese 42, Albingaunia e Dego 40, Quiliano&Valleggia 37, Altarese 31, Ospedaletti 30, Oneglia 26, Cisano 20, Camporosso 19, Borghetto 18, San Filippo 12, Bordighera 1.

Prima Categoria “B” (24^ giornata)

Olimpic 6-1 Pegliese, Old Boys 2-1 Bolzanetese, Dinamo Apparizione 0-3 Rabona, Sciarbo&Cogo 0-2 Multedo, Speranza 2-0 Voltri 87, Virtus Don Bosco 4-2 Campese, Valsecca-Campomorone mercoledì 1 aprile alle 20, Rossiglionese-Veloce rinviata.

Classifica: Olimpic 60, Campese e Multedo 49, Rabona 47, Bolzanetese 36, Rossiglionese 32, Old Boys Rensen e Voltri 87 31, Speranza 28, Dinamo Apparizione 26, Valsecca 24, Veloce e Pegliese 23, Virtus Don Bosco 20, Sciarbo&Cogo 19, Audace Campomorone 14.

Seconda Categoria “A” (22^ giornata)

Riva Ligure 5-0 San Bartolomeo, Argentina Arma – Real Santo Stefano in corso, Golfo Dianese “B” 3-4 Villanovese, Carlin’s Boys 4-1 Borghetto ” B”, Vallecrosia 0-0 Polisportiva Sanremo 2000, Camporosso U21-Oneglia mercoledì 18 marzo alle 20.

Classifica: Argentina Arma 60, Villanovese 46, Vallecrosia 41, Carlin’s Boys 35, Albingaunia e Golfo Dianese B 33, Polisportiva Sanremo 2000 32, Camporosso U21 e Borghetto B 23, Riva Ligure 22, San Bartolomeo 15, Oneglia U21 7, Real Santo Stefano 5.

Seconda Categoria “B” (17^ giornata)

Nolese 1-0 Plodio, Priamar 2-1 Giusvalla, Pallare 5-4 Rocchettese. Rinviate Mallare-Spotornese, Murialdo-Bardineto, Sassello-Carcarese U21.

Classifica: Nolese 40, Sassello 34*, Pallare 33, Priamar 32, Bardineto 31*, Spotornese 28*, Plodio 25, Mallare 22é, Carcarese U21 14*, Murialdo 11*, Rocchettese 7, Giusvalla 3.