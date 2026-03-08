Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (24^ giornata)
Bogliasco 1 – 1 Arenzano, Campomorone 2 – 2 Millesimo, Carcarese 0 – 5 Fezzanese (cronaca), Genova Calcio 0 – 3 Molassana, Golfoparadiso 0 – 1 Athletic, Pietra Ligure 2 – 2 Rivasamba (cronaca), S.F. Loano 1 – 1 Busalla, Sporting Taggia 1 – 2 Voltrese.
Classifica: Millesimo 52, Pietra Ligure 47, Rivasamba 45, Busalla 40, Campomorone 39, Fezzanese 39, Genova Calcio 30, Arenzano 29, Carcarese 29, Voltrese 28, Molassana 27, Athletic 27, Golfo Paradiso 25, Bogliasco 23, S.F. Loano 19, Sporting Taggia 15.
Promozione (24^ giornata)
Albissole 3 – 0 Sampierdarenese, Ca de Rissi 1 – 2 Savona (cronaca), Finale 1 – 1 Masone, Little Club 0 – 0 Sestrese, Pontelungo 0 – 0 Baia Alassio (cronaca), Serra Riccò 2 – 3 Ceriale (cronaca), Superba 1 – 2 Praese. Riposa: Legino.
Classifica: Albissole 54, Praese 52, Sestrese 42, Savona 42, Ca De Rissi 34, Legino 31, Sampierdarenese 30, Finale 29, Baia Alassio 26, Ceriale 23, Pontelungo 23, Masone 21, Little Club 17, Superba 16, Serra Riccò 12.
Prima Categoria “A” (22^ giornata)
Ospedaletti 3 – 1 Bordighera, Virtus Sanremese 9 – 2 Camporosso, Altarese 3 – 0 Oneglia (cronaca), Andora 2 – 1 San Filippo Neri, Cengio 1 – 0 Borghetto, Dego 2 – 1 Cisano, Golfo Dianese 4 – 2 Albingaunia, Quiliano&Valleggia 2 – 3 Ventimiglia.
Classifica: Virtus Sanremese 58, Ventimiglia 54, Golfo Dianese 42, Cengio 42, Dego 40, Andora 39, Albingaunia 37, Quiliano&Valleggia 37, Ospedaletti 30, Altarese 28, Oneglia 23, Cisano 20, Camporosso 19, Borghetto 15, San Filippo 12, Bordighera 1.
Prima Categoria “B” (23^ giornata)
Voltri 2 – 3 Valsecca, Bolzanetese 0 – 2 Olimpic, Multedo 4 – 0 Virtus Don Bosco, Audace Campomorone 0 – 2 Dinamo Apparizione, Campese 1 – 3 Rabona Via dell’Acciaio, Pegliese 0 – 1 Rossiglionese, Speranza 0 – 1 Sciarbo&Cogo, Veloce 0 – 1 Old Boys Rensen.
Classifica: Olimpic 57, Campese 49, Multedo 46, Rabona 44, Bolzanetese 36, Rossiglionese 32, Voltri 87 31, Old Boys Rensen 28, Dinamo Apparizione 26, Speranza 25, Valsecca 24, Pegliese 23, Veloce 23, Sciarbo&Cogo 19, Virtus Don Bosco 17, Audace Campomorone 14.
Seconda Categoria “A” (21^ giornata)
Borghetto 0 – 2 Albingaunia, Oneglia 2 – 6 Vallecrosia, Real Santo Stefano 2 – 5 Golfo Dianese, San Bartolomeo 1 – 3 Argentina Arma, Villanovese 3 – 2 Carlin’s Boys, Polisportiva Sanremo – Riva Ligure (alle ore 18:30). Riposa: Camporosso.
Classifica: Argentina Arma 57, Villanovese 43, Vallecrosia 40, Golfo Dianese B 33, Albingaunia 33, Carlin’s Boys 32, Polisportiva Sanremo 2000 31, Camporosso U21 23, Borghetto B 23, Riva Ligure 16, San Bartolomeo 15, Oneglia U21 7, Real Santo Stefano 5.
Seconda Categoria “B” (16^ giornata)
Carcarese 0 – 1 Pallare (cronaca), Bardineto 4 – 1 Nolese, Giusvalla 1 – 1 Murialdo, Plodio 1 – 1 Mallare, Rocchettese 1 – 3 Priamar Liguria, Spotornese 1 – Sassello 2.
Classifica: Nolese 37, Sassello 34, Bardineto 31, Pallare 30, Priamar 29, Spotornese 28, Plodio 25, Mallare 22, Carcarese U21 14, Rocchettese 7, Giusvalla 3.
