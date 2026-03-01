Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (23^ giornata)
Arenzano 5-0 S.F. Loano, Athletic Club 0-1 Pietra Ligure, Busalla 0-0 Golfoparadiso, Fezzanese 1-1 Genova Calcio, Millesimo 6-1 Sporting Taggia (la cronaca), Molassana 1-2 Campomorone Sant’Olcese, Rivasamba 2-0 Carcarese, Voltrese 1-1 Bogliasco.
Classifica: Millesimo 51, Pietra Ligure 46, Rivasamba 44, Busalla 39, Campomorone 38, Fezzanese 36, Genova Calcio 30, Carcarese 29, Arenzano 28, Voltrese e Golfoparadiso 25, Molassana e Athletic 24, Bogliasco 22, S.F. Loano 18, Sporting Taggia 15.
Promozione (23^ giornata)
Masone 2-0 Little Club James, Baia Alassio 1-1 Ca de Rissi, Ceriale 3-1 Serra Riccò, Praese 6-1 Finale, Savona 2-2 Legino (la cronaca), Sestrese 1 -1 Albissole (la cronaca), Sampierdarenese 2-1 Pontelungo.
Classifica: Albissole 51, Praese 49, Sestrese 41, Savona 39, Ca de Rissi 34, Legino 31, Sampierdarenese 30, Finale 28, Baia Alassio 25, Pontelungo 22, Ceriale e Masone 20, Little Club e Superba 16, Serra Riccò 12.
Prima Categoria “A” (21^ giornata)
Bordighera 2-3 Golfo Dianese, Albingaunia 2-2 Andora, Borghetto 1-1 Virtus Sanremese, Camporosso 3-3 Ospedaletti, Cisano 0-1 Quiliano&Valleggia, Oneglia 0-1 Dego, Ventimiglia 3-3 Cengio, San Filippo Neri – Altarese (alle 18)
Classifica: Virtus Sanremese 55, Ventimiglia 51, GolfoDianese e Cengio 39, Albingaunia , Quiliano e Dego 37, Andora 36, Ospedaletti 27, Altarese 24, Oneglia 23, Cisano 20, Camporosso 19, Borghetto 15, San Filippo Neri 11, Bordighera 1.
Prima Categoria “B” (21^ giornata)
Rabona 0-1 Pegliese, Olimpic 2-1 Audace Campomorone, Old Boys 2-0 Voltri, Rossiglionese 2-1 Speranza, Valsecca 2-0 Multedo, Dinamo Apparizione 0-1 Campese, Sciarbo&Cogo 1-3 Veloce, Virtus Don Bosco – Bolzanetese (alle 18).
Classifica: Olimpic 54, Campese 49, Multedo 43, Rabona 41, Bolzanetese 33, Voltri 31, Rossiglionese 29, Speranza e Old Boys 25, Pegliese, Veloce e Dinamo Apparizione 23, Valsecca 21, Virtus Don Bosco 17, Sciarbo&Cogo 14, Audace Campomorone 14.
Seconda Categoria “A” (20^ giornata)
Albingaunia 0-1 Villanovese (la cronaca), Golfo Dianese – San Bartolomeo (rinviata), Riva Ligure 2-0 Oneglia, Argentina Arma 1-0 Polisportiva Sanremo, Carlin’s Boys – Real Santo Stefano e Vallecrosia-Camporosso U21 (in corso)
Classifica: Argentina 54, Villanovese 40, Vallecrosia 34, Carlin’s Boys 32, Polisportiva Sanremo 31, Albingaunia e Golfo Dianese 30, Camporosso e Borghetto 23, Riva Ligure 16, San Bartolomeo 15, Oneglia 7, Real Santo Stefano 5.
Seconda Categoria “B” (15^ giornata)
Giusvalla 0-3 Bardineto, Mallare 0-1 Pallare, Murialdo 1-3 Spotornese, Nolese 5-1 CarcareseU21, Priamar 0-3 Plodio, Sassello 3-1 Rocchettese.
Classifica: Nolese 37, Sassello 31, Bardineto e Spotornese 28, Pallare 27, Priamar 26, Plodio 24, Mallare 21, Carcarese 14, Murialdo 10, Rocchettese 7, Giusvalla 2.