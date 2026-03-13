Ripamonti visita l’ambasciata italiana a Buenos Aires e lo storico quartiere della Boca: “Identità ligure in Argentina è memoria e futuro”

Liguria. L’assessore all’Emigrazione Paolo Ripamonti, nell’ambito della missione istituzionale di Regione Liguria in Sud America, ha incontrato ieri l’ambasciatore Fabrizio Nicoletti presso l’ambasciata italiana di Buenos Aires.

A seguire la delegazione ligure si è spostata nello storico quartiere della Boca, che ha costruito la propria identità grazie alla forte presenza, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, di immigrati italiani in gran parte provenienti da Genova (da qui il soprannome “xeneizes”, “genovesi”, dei tifosi del Boca Juniors).

La visita è poi proseguita allo stadio “Alberto J. Amaro”, meglio conosciuto come “Bombonera”, dove si è svolto l’incontro con i dirigenti del Boca Juniors, una società sportiva profondamente legato alla storia del quartiere e alle sue origini italiane.

Visitato anche il Museo de la Pasión Boquense, ospitato all’interno dello stadio, che racconta oltre un secolo di storia del Club Atlético Boca Juniors.

“L’incontro con l’ambasciatore Nicoletti è stato un’occasione preziosa per parlare del nostro progetto ‘Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo’ e per donare all’ambasciata la bandiera della Regione Liguria – dichiara l’assessore all’Emigrazione Paolo Ripamonti -. Anche le visite alla Boca e allo stadio Bombonera sono state un’opportunità per rafforzare i rapporti con la comunità ligure di Buenos Aires, ancora profondamente legata alla terra d’origine. Voglio ringraziare in particolare l’Agacu, l’Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos, che ci ha accompagnati passo passo in questa tappa e di cui abbiamo celebrato insieme i 125 anni dalla fondazione. Questa storica realtà custodisce e tramanda con orgoglio l’identità ligure in Argentina, che rappresenta non soltanto memoria e appartenenza, ma anche uno sguardo concreto verso il futuro”.

“Questa missione – conclude Ripamonti – ha rappresentato anche un’occasione preziosa per rafforzare i rapporti tra Liguria e Argentina e per dare avvio a nuove opportunità di collaborazione istituzionale, culturale ed economica tra i nostri territori”.