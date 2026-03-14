Rigassificatore, Bozzano (Noi Moderati) e Invernizzi (Fdi): “Risultato importante che premia il lavoro di Bucci”

Savona. “La decisione del Governo di confermare la permanenza della nave rigassificatrice a Piombino rappresenta un risultato importante per il nostro territorio e dimostra che il lavoro istituzionale serio e costante paga più di qualsiasi polemica politica. Con il decreto entrato in vigore il 12 marzo viene definitivamente esclusa l’ipotesi di trasferimento a Vado Ligure”. A parlare è il consigliere regionale di Noi Moderati Alessandro Bozzano.

“Negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi tentativi di creare allarmismo e di rivendicare meriti a posteriori. La realtà è molto più semplice: il territorio è stato ascoltato e le sue ragioni sono state portate con forza ai tavoli istituzionali. Personalmente ho sempre sostenuto che l’opinione delle comunità locali dovesse avere un peso determinante nelle scelte. Ed è esattamente ciò che è avvenuto”.

“Il presidente della Regione Marco Bucci – prosegue Bozzano – fin dall’inizio ha chiarito la propria posizione: nessuna decisione calata dall’alto e massima attenzione alla volontà del territorio. Oggi il decreto del Governo conferma quella linea e dimostra che il dialogo istituzionale, portato avanti con serietà anche con il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, è stato determinante”.

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Rocco Invernizzi, esprime la sua soddisfazione: “La conferma che il rigassificatore rimarrà a Piombino e non verrà trasferito a Vado Ligure è la vittoria del buonsenso, della coerenza e, soprattutto dell’impegno preso dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha sempre dimostrato di ascoltare le istanze del savonese così come dei consiglieri di centrodestra e del sottoscritto. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia circa la conferma del blocco del trasferimento della Golar Tundra in Toscana.

“Da mesi abbiamo ribadito un concetto per noi fondamentale: la sicurezza energetica della Nazione è una priorità strategica, ma non può e non deve prescindere dal rispetto delle vocazioni turistiche, ambientali ed economiche dei singoli territori. Il comprensorio di Savona e Vado ha già dato molto in termini di servitù industriali e oggi ha intrapreso un percorso di rilancio turistico e portuale che non poteva essere messo a rischio da scelte calate dall’alto senza una reale condivisione. Bucci ha lavorato con grande capacità professionale e ha assunto un ruolo di ponte tra le esigenze del Governo centrale e le preoccupazioni dei cittadini. Ha portato avanti le istanze dei sindaci e dei comitati nelle sedi opportune, lavorando con pragmatismo, lontano dagli slogan, per trovare una soluzione che non penalizzasse la Liguria. Come maggioranza noi rivendichiamo la capacità del centrodestra di governo di saper correggere il tiro quando le condizioni territoriali lo richiedono”, conclude Invernizzi.