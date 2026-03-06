  • News24
Riforma della giustizia, dibattito pubblico a Varazze con magistrati ed esperti

Al Kursaal Margherita l’incontro “Le verità del Sì”. Presenti esponenti del centrodestra per avviare un percorso comune verso Varazze 2027

Varazze. “Ieri sera ho partecipato all’incontro “Le Verità del Sì” presso il Kursaal Margherita di Varazze. È stata un’importante occasione di confronto sulla Riforma della Giustizia, un tema cruciale sviscerato grazie all’esperienza di illustri relatori: avv. Alberto Bonifacino (Responsabile Comitato Savona Dice Sì – F.I.), dott. Alberto Landolfi (Già Procuratore a Savona e docente universitario), dott. Vincenzo Scolastico (Già Procuratore e avvocato), dott. Gianfranco Crocco (Già dirigente Polizia di Stato e criminologo), Vincenzo Tristaino (Segretario Nazionale SAPPE) e l’avv. Alessandra Meren (Membro AIGA)”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Grazie alla moderazione di Christian De Vecchi e all’impegno organizzativo di Gianantonio Cerruti (Consigliere Comunale e membro del Comitato Oltre), abbiamo analizzato i pilastri di un cambiamento necessario per garantire una giustizia moderna, equa e realmente al servizio dei cittadini – aggiunge -. L’evento è stato anche un prezioso momento di sintesi con il centrodestra. Insieme al collega Rocco Invernizzi, a Giacomo Robello (Coordinatore FI Varazze) e a Claudia Callandrone — entrambi consiglieri di minoranza e membri del Comitato provinciale di Forza Italia — e al Coordinatore Cittadino di Fdi Savona Matteo Debenedetti abbiamo iniziato a delineare una visione condivisa per il futuro, gettando le basi in vista delle elezioni comunali di Varazze 2027”.

“Il cammino è tracciato: competenza e unità per il bene della nostra comunità”, conclude.

