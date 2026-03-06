Riforma della giustizia, dibattito pubblico a Varazze con magistrati ed esperti

Varazze. “Ieri sera ho partecipato all’incontro “Le Verità del Sì” presso il Kursaal Margherita di Varazze. È stata un’importante occasione di confronto sulla Riforma della Giustizia, un tema cruciale sviscerato grazie all’esperienza di illustri relatori: avv. Alberto Bonifacino (Responsabile Comitato Savona Dice Sì – F.I.), dott. Alberto Landolfi (Già Procuratore a Savona e docente universitario), dott. Vincenzo Scolastico (Già Procuratore e avvocato), dott. Gianfranco Crocco (Già dirigente Polizia di Stato e criminologo), Vincenzo Tristaino (Segretario Nazionale SAPPE) e l’avv. Alessandra Meren (Membro AIGA)”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Grazie alla moderazione di Christian De Vecchi e all’impegno organizzativo di Gianantonio Cerruti (Consigliere Comunale e membro del Comitato Oltre), abbiamo analizzato i pilastri di un cambiamento necessario per garantire una giustizia moderna, equa e realmente al servizio dei cittadini – aggiunge -. L’evento è stato anche un prezioso momento di sintesi con il centrodestra. Insieme al collega Rocco Invernizzi, a Giacomo Robello (Coordinatore FI Varazze) e a Claudia Callandrone — entrambi consiglieri di minoranza e membri del Comitato provinciale di Forza Italia — e al Coordinatore Cittadino di Fdi Savona Matteo Debenedetti abbiamo iniziato a delineare una visione condivisa per il futuro, gettando le basi in vista delle elezioni comunali di Varazze 2027”.

“Il cammino è tracciato: competenza e unità per il bene della nostra comunità”, conclude.