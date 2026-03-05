Rifiuti Savona, Osa e Pai chiedono “dove si buttano i sacchetti con le deiezioni canine”. Sea-s: “Nei cestini gettacarta”

Savona. Dieci giorni fa il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) hanno scritto all’azienda incaricata della gestione dei rifiuti per il Comune di Savona, SEA-S, chiedendo chiarimenti nell’interesse dei circa 8.000 proprietari di cani presenti sul territorio.

“La richiesta – spiegano le associazioni – è semplice e concreta: indicazioni chiare sulle modalità di conferimento dei sacchetti contenenti deiezioni canine, che i cittadini hanno il dovere – e nella stragrande maggioranza dei casi la responsabilità – di raccogliere per mantenere decorose le vie cittadine”.

“Il quesito è diventato ancora più urgente dopo l’installazione dei nuovi cestini stradali che vietano l’inserimento di ‘sacchetti’, unita alla totale assenza di indicazioni specifiche sulle deiezioni canine nei materiali informativi diffusi da SEA-S per l’avvio della raccolta ‘porta a porta’. A fronte di una richiesta chiara e legittima, l’azienda non ha fornito alcun riscontro. Per abbiamo inviato un sollecito formale, ribadendo la propria disponibilità alla collaborazione e al dialogo”.

Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-s, chiarisce: “Tranquillizzo i padroni dei cani di Savona, ovviamente il sacchetto con la deiezione canina si può buttare nei cestini gettacarta. Gli uffici risponderanno con maggiore dovizia di particolare, il divieto è per i rifiuti domestici“.