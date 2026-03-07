Regione, Candia (AVS): “Con Connect e nomine continuano le spese pazze di Bucci”

Liguria. “Siamo sconcertati per il continuo ricorso alle risorse pubbliche regionali per acquisire società dalla dubbia efficienza e per attribuire incarichi di cui ignoriamo l’utilità. I soldi dei liguri andrebbero spesi meglio: ad esempio per migliorare la sanità, la scuola, i trasporti. Invece continuiamo ad assistere a spese incontrollate per operazioni che servono solo ad aiutare gli amici di Bucci”.

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, critica le recenti scelte della giunta ligure sull’acquisizione parziale della società Connect e sulla nomina di Paolo Bordon come coordinatore dei direttori generali della Regione.

“La nuova nomina di Bordon crea un altro incarico mai esistito in Regione, così come già fatto col segretario generale del Capo di Gabinetto, un’altra figura che riteniamo inutile. In pratica, adesso ci sono due cariche in più rispetto al necessario. È evidente che Bucci, per cercare di tenere unita la sua maggioranza, continua a dare poltrone ai suoi sostenitori. Sono incarichi costosissimi per le casse della Regione, quando in realtà ci sarebbe bisogno di medici, infermieri e OSS per fare funzionare la sanità e di personale negli uffici per rendere più efficiente l’amministrazione regionale”, denuncia la leader regionale di AVS.

“Presenteremo un’interrogazione su Connect per chiedere chiarimenti alla giunta su questa operazione opaca, in cui non ravvisiamo alcuna utilità pubblica. Non riusciamo a capire perché la Regione voglia sobbarcarsi una quota di un’impresa che finora non ha brillato per i risultati raggiunti, tanto che è stata creata da un ramo d’azienda di una società in liquidazione. A nostro avviso, questa acquisizione costerà un sacco di soldi ai liguri senza dare alcun risultato. Aspettiamo che Bucci chiarisca in Consiglio Regionale le motivazioni di questa scelta”, conclude Selena Candia.