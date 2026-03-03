Referendum, nasce il comitato “Albenga dice sì”

Albenga. “Siamo lieti e orgogliosi di annunciare che Forza Italia Albenga ha istituito un proprio comitato referendario a sostegno del SÌ alla separazione delle carriere denominato ‘Albenga dice SÌ’”. Così il segretario cittadino Simone Dentella in merito alla recente fondazione.

“Questo progetto incarna la volontà intera della Sezione ingauna di Forza Italia di sostenere e promuovere una scelta che è fondamentale per la nostra Repubblica. Il prossimo referendum è l’occasione giusta per ritrovare la strada di casa: occorre tornare al dialogo, abbandonare lo scontro e pensare a costruire un futuro migliore insieme. Questo è lo spirito del comitato: informare i cittadini, coinvolgerli, far riaffiorare il piacere di entrare in una cabina elettorale. Se la maggioranza della cittadinanza albenganese si recherà alle urne, a prescindere dalla propria scelta in merito al referendum, per me sarà già una vittoria. Occorre riscoprire la democrazia e questa è la nostra occasione come Nazione: scegliere di dare un taglio al passato e di abbracciare un futuro fatto di legalità e responsabilità”.

Il comitato agirà congiuntamente alle altre realtà a favore del SÌ già presenti sul suolo comunale, con lo scopo di aggiornare, rendere partecipe e informata la popolazione, lasciando sempre aperte le porte ad un educato dialogo e ad un pacato confronto, seguendo gli ammonimenti del Capo dello Stato.

“Che si possa riscoprire lo spirito originario del referendum, ovvero la scelta tra l’essere sudditi sottomessi o cittadini attivi, scardinando un sistema istituito nel 1941 con il Regio Decreto 12/1941, noto come ‘Ordinamento Grandi’, promosso dall’allora Ministro della Giustizia Dino Grandi su indicazione dello stesso Mussolini. È il momento per la propaganda politica di smettere di essere la controfigura di un venditore all’ingrosso interessato solo al proprio tornaconto e tornare a pensare per il bene del Paese”, conclude Dentella.