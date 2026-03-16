Referendum giustizia, ultimo gazebo di Forza Italia a Savona: “Confronto e partecipazione per la vittoria del Sì”

“Savona risponde presente all’ultimo dei gazebo organizzati da Forza Italia in questo mese nel cuore della città, in vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo”. Così Forza Italia lancia il rush finale della campagna elettorale per il Sì in vista del voto referendario.
Presenti Paolo Pipitone, Responsabile Provinciale dei Seniores, Camilla Ciccarelli, Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna, e Valeria Calcagno, Responsabile cittadina del Comitato per il Sì e Commissario di FI Spotorno.
“È stata una mattinata preziosa di confronto diretto con i cittadini sulla separazione delle carriere e sul futuro del nostro sistema giudiziario. L’informazione è il presupposto fondamentale per arrivare al voto con piena consapevolezza”.
“Grazie a tutti coloro che si sono fermati per dialogare: siamo pronti per questo appuntamento elettorale così importante per la modernizzazione della nostra Giustizia” conclude Forza Italia.