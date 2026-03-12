Referendum giustizia, questa sera a Borghetto un incontro pubblico per capire cosa cambia

Borghetto Santo Spirito. Un incontro pubblico per fare chiarezza su uno dei temi più delicati del momento: la giustizia. È questa l’iniziativa organizzata a Borghetto Santo Spirito, dove questa sera, giovedì 12 marzo alle 20.45 si terrà un evento di approfondimento dedicato al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.

L’appuntamento è in programma a Palazzo Pietracaprina, in piazza Libertà, e sarà aperto a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di spiegare in modo semplice e diretto quali potrebbero essere gli effetti del referendum per i cittadini.

La serata, dal titolo “Capire per decidere – Cosa cambia davvero per i cittadini?”, metterà a confronto la situazione attuale del sistema giudiziario con gli scenari che si aprirebbero in caso di vittoria del sì.

Ad aprire l’incontro sarà il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, mentre a intervenire saranno tre professionisti del settore legale: Mariacarla Calcaterra, Daniela Giaccardi, avvocato ed ex presidente della Camera Penale di Savona, e l’avvocato Fabio Orsi.

Durante la serata verranno affrontati i principali temi legati alla riforma della giustizia, cercando di tradurre un argomento “tecnico” in spiegazioni comprensibili per tutti.

L’incontro è pensato come un momento di informazione e confronto pubblico. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Un’occasione importante per informarsi, porre domande e arrivare alle urne con qualche strumento in più per scegliere.