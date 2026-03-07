Referendum giustizia, Forza Italia: ad Alassio giornata di mobilitazione per il Si

“Si è concluso il nostro appuntamento al gazebo informativo ad Alassio e il bilancio è davvero positivo. Vedere così tante persone fermarsi, fare domande e mostrare interesse per il prossimo referendum è la prova che la partecipazione è ancora il cuore della nostra democrazia”.

Lo afferma il coordinamento provinciale di Forza Italia dopo l’iniziativa odierna in vista del voto referendario.

“Abbiamo distribuito centinaia di volantini e discusso nel dettaglio i motivi del Sì. Dai giovani ai meno giovani, Alassio ha dimostrato di voler essere protagonista del cambiamento”.

“Un ringraziamento ai nostri volontari che, con il sorriso e tanta passione, hanno reso possibile questa giornata di mobilitazione. La democrazia non è solo un voto nell’urna, ma il dialogo che avviene ogni giorno nelle nostre piazze. Grazie a chi si è fermato anche solo per un minuto, a chi ha stretto la mano e a chi ha deciso che informarsi è il primo passo per scegliere bene”.

“Il cammino verso il Sì continua!” conclude Forza Italia.