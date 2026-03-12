  • News24
Incontro

Referendum, Fratelli d’Italia Albenga Valli Ingaune e Ceriale promuovono il “Sì”

Domenica 15 marzo FdI organizza una tavola rotonda in vista del voto referendario

referendum giustizia urna sceda generica

Domenica 15 marzo, alle ore 11, in Vico alla piazza San Francesco ad Albenga, i circoli di Fratelli d’Italia Albenga Valli Ingaune e Fratelli d’Italia Ceriale organizzano una tavola rotonda dedicata al referendum del 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di promuovere con forza il voto per il “Sì”.

“Con questo incontro vogliamo dire basta alle commistioni tra politica e certa magistratura e chiedere una giustizia più rapida, imparziale e vicina ai cittadini: il 22 e 23 marzo si vota sì” dichiara Roberto Crosetto, presidente del circolo di Albenga Valli Ingaune.

“Da Ceriale saremo in prima linea per spiegare che il Sì al referendum è una scelta di responsabilità e di cambiamento, per uno Stato di diritto che tuteli davvero le persone perbene” sottolinea Fabio Garofalo, presidente del circolo di Ceriale.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si inserisce tra le iniziative di informazione e confronto promosse dal partito in vista del prossimo appuntamento referendario.

