Referendum, Fratelli d’Italia Albenga Valli Ingaune e Ceriale promuovono il “Sì”

Domenica 15 marzo, alle ore 11, in Vico alla piazza San Francesco ad Albenga, i circoli di Fratelli d’Italia Albenga Valli Ingaune e Fratelli d’Italia Ceriale organizzano una tavola rotonda dedicata al referendum del 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di promuovere con forza il voto per il “Sì”.

“Con questo incontro vogliamo dire basta alle commistioni tra politica e certa magistratura e chiedere una giustizia più rapida, imparziale e vicina ai cittadini: il 22 e 23 marzo si vota sì” dichiara Roberto Crosetto, presidente del circolo di Albenga Valli Ingaune.

“Da Ceriale saremo in prima linea per spiegare che il Sì al referendum è una scelta di responsabilità e di cambiamento, per uno Stato di diritto che tuteli davvero le persone perbene” sottolinea Fabio Garofalo, presidente del circolo di Ceriale.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si inserisce tra le iniziative di informazione e confronto promosse dal partito in vista del prossimo appuntamento referendario.