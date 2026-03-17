Referendum e confronto: al Falcone di Loano un dibattito tra studenti ed esperti

Loano. Un’occasione concreta per esercitare il pensiero critico e il confronto civile su un tema di grande rilevanza istituzionale. Si terrà domani mattina (18 marzo) presso la sala conferenze dell’Istituto Falcone di Loano l’incontro di educazione civica dal titolo “Analisi critica e confronto argomentativo in vista del referendum costituzionale”, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte.

L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo dedicato all’educazione civica e punta a offrire ai ragazzi un’esperienza diretta di approfondimento, dialogo e costruzione autonoma delle opinioni in vista dell’imminente appuntamento referendario.

Il progetto prevede una prima fase di lavoro svolta dagli studenti, chiamati ad analizzare e strutturare argomentazioni a favore e contro la riforma oggetto del referendum. Durante l’incontro, tali posizioni verranno presentate e discusse con esperti del settore giuridico, in un confronto regolato e bilanciato.

Interverranno l’avvocato Mara Tagliero, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Savona ed esperta penalista, e il sostituto procuratore della Repubblica Luca Traversa, in servizio presso il Tribunale di Savona. Le argomentazioni contrarie alla riforma saranno sottoposte all’avvocato Tagliero, mentre quelle favorevoli saranno rivolte al magistrato Traversa, secondo una struttura simmetrica pensata per garantire parità di trattamento e pluralismo.

L’obiettivo è quello di promuovere un confronto equilibrato e rispettoso, capace di valorizzare il dissenso come elemento di crescita e non di contrapposizione. In un contesto in cui il dibattito pubblico appare spesso polarizzato, la scuola si propone così come luogo di educazione al dialogo e alla cittadinanza consapevole.

“L’incontro – fa sapere il dirigente scolastico Mosé Laurenzano – non intende orientare le opinioni dei partecipanti, ma offrire strumenti di analisi e occasioni di discussione libera, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e libertà di pensiero. L’iniziativa si svolge infatti esclusivamente nell’ambito delle attività didattiche, nel rispetto della neutralità dell’istituzione scolastica”.

Data la natura “bipartisan” dell’iniziativa e il target a cui è rivolta (tutti i cittadini ma con particolare attenzione per i giovani), IVG ha chiesto e ottenuto di trasmetterla in diretta sulla sua pagina Facebook, consentendo così anche al pubblico esterno di seguire i lavori e partecipare, seppur a distanza, a un momento di confronto su temi centrali per la vita democratica.