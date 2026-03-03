Referendum costituzionale: a Borgio Verezzi un confronto tra le ragioni del Sì e del No

Borgio Verezzi. Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 18, il Teatro Gassman di Borgio Verezzi ospiterà un incontro pubblico “Referendum Costituzionale: le ragioni del SI e del NO a confronto”.
Parteciperanno Mara Tagliero, avvocato delle Camere penali di Savona, rappresenterà il Comitato per il Sì e Alberto Russo, avvocato Civilista e Penalista, per il Comitato per il No.
L’incontro sarà moderato dal giornalista pubblicista Gabriele Dorati.
La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti i cittadini: “Siete invitati a portare le proprie domande per approfondire i temi del dibattito”.
