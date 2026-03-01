Referendum, a Pietra Ligure incontro di Fratelli d’Italia per spiegare le ragioni del “Sì”

Pietra Ligure. “Verso il referendum, le ragioni del Sì”. È questo il titolo dell’incontro pubblico in programma giovedì 5 marzo alle 18 al Ristorante da Max, in via Don Giovanni Bado 45 a Pietra Ligure.

L’iniziativa è promossa dai circoli di Fratelli d’Italia di Loano e Pietra Ligure e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo forense per approfondire i contenuti della riforma oggetto del prossimo referendum.

Ad introdurre e moderare l’appuntamento sarà l’avvocato Monica Piccirilli, coordinatrice del Comitato Sì Riforma per la provincia di Savona.

Previsti i saluti istituzionali dell’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, del senatore Gianni Berrino e della senatrice Paola Ambrogio, commissario per la provincia di Savona di Fratelli d’Italia. Interverrà inoltre il consigliere regionale Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia.

Relatore dell’incontro sarà il dottor Alberto Landolfi, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, che illustrerà le ragioni del “Sì” in vista della consultazione referendaria.

L’evento è aperto alla cittadinanza.