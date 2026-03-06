Rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale: 29enne arrestato a Savona

Savona. Nei giorni scorsi, a Savona, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino ventinovenne di origini straniere, residente in città, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 3 marzo 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

L’uomo dovrà espiare una pena complessiva di 5 anni, 2 mesi e 10 giorni di reclusione per diversi reati commessi a Savona negli anni 2017, 2022 e 2025, tra cui resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, furto e rapina.

Contestualmente, gli operatori della Polizia di Stato hanno notificato all’interessato anche l’ordine di esecuzione della pena pecuniaria pari a mille euro di multa.

L’uomo, rintracciato in una via del centro cittadino, al termine degli atti di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove dovrà scontare la pena.